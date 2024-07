Dave Bautista erklärte, dass er „irgendwie besessen“ von der Idee gewesen sei, Lex Luthor in einem 'Superman'-Film zu spielen.

Der 55-jährige Schauspieler wird schon lange mit Marvel in Verbindung gebracht, wegen seiner Rolle als Drax the Destroyer in der 'Guardians of the Galaxy'-Reihe, hat jetzt aber verraten, dass es sein Traum sei, zu DC zu wechseln, um Supermans Erzfeind zu verkörpern.

Als 'ScreenRant' den Schauspieler danach fragte, welche DC-Charaktere er gerne spielen würde, sagte Bautista: „Es ist schon immer Bane gewesen. Als ich jünger war, wollte ich Bane spielen; das war wie eine Traumrolle für mich. Und ich kam an einem Punkt in meiner Karriere an, an dem ich mich einfach zu alt gefühlt habe, um Bane zu spielen. Ich denke, der Körperlichkeit, an diesem Punkt meiner Karriere und meines Lebens, würde ich der Figur einfach nicht gerecht werden können. Und dann sah ich irgendwo online, dass jemand etwas postete, in dem ich Lex Luthor spielte; einen älteren Lex Luthor. Ich bin irgendwie besessen von dieser Idee gewesen.” Statt Dave entschied sich der DC-Chef James Gunn dafür, den X-Men-Star Nicholas Hoult als Bösewicht in 'Superman' zu casten, aber der Schauspieler betonte, dass er weiterhin daran interessiert sei, dem Superhelden-Filmuniversum beizutreten.