【21日の献血】合志市アンビー熊本など

Published
2024/07/20 05:00 (JST)

　◇合志市アンビー熊本・合志ライオンズクラブ（午前10時～午後0時15分・午後1時半～同4時）

　◇熊本市ゆめタウンはません・熊本平成ライオンズクラブ（午前10時～同11時半・午後0時45分～同4時）

　◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）

【輸血用血液の在庫状況】

　＜400ml献血＞

　A型「心配です」

　O型「安心です」

　B型「安心です」

　AB型「安心です」

　＝7月11日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ

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