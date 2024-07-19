◇合志市アンビー熊本・合志ライオンズクラブ（午前10時～午後0時15分・午後1時半～同4時）
◇熊本市ゆめタウンはません・熊本平成ライオンズクラブ（午前10時～同11時半・午後0時45分～同4時）
◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「心配です」
O型「安心です」
B型「安心です」
AB型「安心です」
＝7月11日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
◇合志市アンビー熊本・合志ライオンズクラブ（午前10時～午後0時15分・午後1時半～同4時）
◇熊本市ゆめタウンはません・熊本平成ライオンズクラブ（午前10時～同11時半・午後0時45分～同4時）
◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「心配です」
O型「安心です」
B型「安心です」
AB型「安心です」
＝7月11日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
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