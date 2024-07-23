気象庁

23日午前8時27分ごろ、岩手、宮城両県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は宮城県沖で、震源の深さは約70キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.6と推定される。各地の震度は次の通り。

震度3＝一関花泉、一関室根（岩手）石巻桃生、登米米山、栗原若柳、大崎田尻、涌谷（宮城）▽震度2＝大船渡、北上相去（岩手）仙台青葉、塩釜（宮城）相馬、田村大越、南相馬鹿島栃窪（福島）など▽震度1＝八戸南郷（青森）盛岡（岩手）丸森（宮城）横手雄物川（秋田）新庄（山形）福島（福島）日立助川（茨城）など