第106回全国高校野球選手権熊本大会は23日、リブワーク藤崎台球場で準決勝を行い、第1シードの国府が天草工を8―1で下して、決勝に進んだ。準決勝・九州学院―熊本工が始まった。

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九州学院 010 00＝1

熊本工 000 0＝0

1回表 三者凡退

1回裏 一死二塁も無得点

2回表 一死二、三塁から敵失で1点先制

2回裏 無死一塁を生かせず無得点

3回表 三者凡退

3回裏 二死一、三塁も無得点

4回表 一死二、三塁も無得点

4回裏 三者凡退

5回表 二死一塁も無得点

5回裏

6回表

6回裏

7回表

7回裏

8回表

8回裏

9回表

9回裏

国 府 012 210 002＝8

天草工 001 000 000＝1

1回表 一死二塁も無得点

1回裏 三者凡退

2回表 一死一、三塁から寺尾の犠飛で先制

2回裏 一死二塁も無得点

3回表 一死満塁から元山の適時打で2点を追加

3回裏 二死三塁から河本の適時打で１点返す

4回表 天草工は2番手中畑に。一死二塁から野田の適時三塁打などで2点を追加する。

4回裏 山﨑陽が安打を放つも無得点

5回表 一死二、三塁から暴投で1点を追加

5回裏 三者凡退

6回表 天草工は3番手元濵に。三者凡退

6回裏 三者凡退

7回表 三者凡退

7回裏 二死三塁も無得点

8回表 三者凡退

8回裏 元濵が安打で出塁も無得点

9回表 一死三塁から中嶋と元山の適時二塁打で2点を追加

9回裏 二死一、二塁も無得点