第106回全国高校野球選手権熊本大会は23日、リブワーク藤崎台球場で準決勝を行い、第1シードの国府が天草工を8―1で下して、決勝に進んだ。準決勝・九州学院―熊本工が始まった。
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九州学院 010 000＝1
熊本工 000 00＝0
1回表 三者凡退
1回裏 一死二塁も無得点
2回表 一死二、三塁から敵失で1点先制
2回裏 無死一塁を生かせず無得点
3回表 三者凡退
3回裏 二死一、三塁も無得点
4回表 一死二、三塁も無得点
4回裏 三者凡退
5回表 二死一塁も無得点
5回裏 三者凡退
6回表 三者凡退
6回裏
7回表
7回裏
8回表
8回裏
9回表
9回裏
国 府 012 210 002＝8
天草工 001 000 000＝1
1回表 一死二塁も無得点
1回裏 三者凡退
2回表 一死一、三塁から寺尾の犠飛で先制
2回裏 一死二塁も無得点
3回表 一死満塁から元山の適時打で2点を追加
3回裏 二死三塁から河本の適時打で１点返す
4回表 天草工は2番手中畑に。一死二塁から野田の適時三塁打などで2点を追加する。
4回裏 山﨑陽が安打を放つも無得点
5回表 一死二、三塁から暴投で1点を追加
5回裏 三者凡退
6回表 天草工は3番手元濵に。三者凡退
6回裏 三者凡退
7回表 三者凡退
7回裏 二死三塁も無得点
8回表 三者凡退
8回裏 元濵が安打で出塁も無得点
9回表 一死三塁から中嶋と元山の適時二塁打で2点を追加
9回裏 二死一、二塁も無得点