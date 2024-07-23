第106回全国高校野球選手権熊本大会は23日、リブワーク藤崎台球場で準決勝を行い、国府と熊本工が決勝に進んだ。国府は天草工を8―１で退け、熊本工は5―１で九州学院を下した。

◇高校野球・特設ページ

九州学院 010 000 000＝1

熊本工 000 003 20×＝5

1回表 三者凡退

1回裏 一死二塁も無得点

2回表 一死二、三塁から敵失で1点先制

2回裏 無死一塁を生かせず無得点

3回表 三者凡退

3回裏 二死一、三塁も無得点

4回表 一死二、三塁も無得点

4回裏 三者凡退

5回表 二死一塁も無得点

5回裏 三者凡退

6回表 三者凡退

6回裏 無死一、三塁から菊山の適時打と、小城の適時三塁打で逆転。九州学院は2番手小松に交代

7回表 一死一塁も無得点

7回裏 二死二塁から上田、菊山の連続適時打で2点を追加。九学は3番手・中山に交代。

8回表 二死二塁も無得点

8回裏 三者凡退

9回表 二死二塁も無得点

国 府 012 210 002＝8

天草工 001 000 000＝1

1回表 一死二塁も無得点

1回裏 三者凡退

2回表 一死一、三塁から寺尾の犠飛で先制

2回裏 一死二塁も無得点

3回表 一死満塁から元山の適時打で2点を追加

3回裏 二死三塁から河本の適時打で１点返す

4回表 天草工は2番手中畑に。一死二塁から野田の適時三塁打などで2点を追加する。

4回裏 山﨑陽が安打を放つも無得点

5回表 一死二、三塁から暴投で1点を追加

5回裏 三者凡退

6回表 天草工は3番手元濵に。三者凡退

6回裏 三者凡退

7回表 三者凡退

7回裏 二死三塁も無得点

8回表 三者凡退

8回裏 元濵が安打で出塁も無得点

9回表 一死三塁から中嶋と元山の適時二塁打で2点を追加

9回裏 二死一、二塁も無得点