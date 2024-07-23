全国高校野球選手権熊本大会　国府と熊本工が決勝に進出　

Published
2024/07/23 14:14 (JST)

　第106回全国高校野球選手権熊本大会は23日、リブワーク藤崎台球場で準決勝を行い、国府と熊本工が決勝に進んだ。国府は天草工を8―１で退け、熊本工は5―１で九州学院を下した。

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九州学院　010　000　000＝1
熊本工　　000　003　20×＝5

1回表　三者凡退
1回裏　一死二塁も無得点
2回表　一死二、三塁から敵失で1点先制
2回裏　無死一塁を生かせず無得点
3回表　三者凡退
3回裏　二死一、三塁も無得点
4回表　一死二、三塁も無得点
4回裏　三者凡退
5回表　二死一塁も無得点
5回裏　三者凡退
6回表　三者凡退
6回裏　無死一、三塁から菊山の適時打と、小城の適時三塁打で逆転。九州学院は2番手小松に交代
7回表　一死一塁も無得点
7回裏　二死二塁から上田、菊山の連続適時打で2点を追加。九学は3番手・中山に交代。
8回表　二死二塁も無得点
8回裏　三者凡退
9回表　二死二塁も無得点
国　府　012　210　002＝8
天草工　001　000　000＝1

1回表　一死二塁も無得点
1回裏　三者凡退
2回表　一死一、三塁から寺尾の犠飛で先制　
2回裏　一死二塁も無得点
3回表　一死満塁から元山の適時打で2点を追加　
3回裏　二死三塁から河本の適時打で１点返す
4回表　天草工は2番手中畑に。一死二塁から野田の適時三塁打などで2点を追加する。
4回裏　山﨑陽が安打を放つも無得点
5回表　一死二、三塁から暴投で1点を追加
5回裏　三者凡退
6回表　天草工は3番手元濵に。三者凡退
6回裏　三者凡退
7回表　三者凡退
7回裏　二死三塁も無得点
8回表　三者凡退
8回裏　元濵が安打で出塁も無得点
9回表　一死三塁から中嶋と元山の適時二塁打で2点を追加
9回裏　二死一、二塁も無得点

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