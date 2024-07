Elijah Wood glaubt, dass es „ziemlich unglaublich“ wäre, seine Rolle als Frodo Beutlin in ‘The Hunt of Gollum’ - dem ersten von mehreren neuen ‘Herr er Ringe’-Filmen - wieder aufzunehmen.

Der 43-jährige Schauspieler spielte den Hobbit-Helden in den kultigen Fantasy-Filmen und hat nun verraten, dass er offen dafür ist, in Andy Serkis' kommenden Film zurückzukehren. Im Gespräch mit ‘JoBlo’ sagte er: „Es wäre ziemlich unglaublich. Ich muss sagen, jede Rückkehr nach Neuseeland, um mit diesen Leuten im Kontext dieser Welt zu arbeiten, wäre ... ein Sprung zurück in eine Welt, die so geliebt wird und mir so viel bedeutet. Also ja, es wäre großartig.“

Während Woods Beteiligung an dem Film ungewiss ist, hat Peter Jackson - der Filmemacher hinter der ‘Herr der Ringe’-Trilogie - als ausführender Produzent für den neuen Ableger unterschrieben, in dem Serkis seine Rolle als Gollum/Sméagol wieder aufnehmen und auch Regie führen wird.

Jackson erklärte, dass es sinnvoll sei, der Figur einen eigenen Film zu widmen, da das Team nicht die Zeit hatte, Gollums gesamte Hintergrundgeschichte in den Originalfilmen zu behandeln. Er erzählte ‘Deadline’: „Die Figur des Gollum/Sméagol hat mich schon immer fasziniert, weil Gollum das Schlimmste der menschlichen Natur widerspiegelt, während seine Sméagol-Seite wohl eher sympathisch ist. Ich glaube, dass er Leser und Zuschauer gleichermaßen anspricht, weil wir alle ein wenig von beiden in uns tragen. Wir wollen wirklich seine Hintergrundgeschichte erforschen und in die Teile seiner Reise eintauchen.”