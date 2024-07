Robert Pattinson ist angeblich in Gesprächen, um an der Seite von Jennifer Lawrence in 'Die, My Love'' zu spielen.

Der 38-jährige Schauspieler, der in letzter Zeit in Filmen wie Matt Reeves' ‘The Batman’ und Christopher Nolans ‘Tenet’ zu bewundern war, soll laut ‘Deadline' über eine mögliche Rolle in dem kommenden Thriller diskutieren.

Der Film handelt von einer Mutter (Lawrence), die im Kampf mit ihrer Psychose um ihren Verstand ringt. Es ist noch nicht bekannt, welche Rolle Pattinson in dem Film spielen wird. Enda Walsh und Lynne Ramsay haben gemeinsam das Drehbuch verfasst, während Ramsay selbst die Regie übernehmen wird. Lawrence (33) und Justine Ciarrocchis Firma Excellent Cadaver produzieren, ebenso wie Martin Scorsese und Andrea Calterwood. Finanziert wird der Film von Black Label Media.

Lawrence soll zudem als Produzentin und Schauspielerin für 'Why Don't You Love Me?' unterschrieben haben, eine Adaption von Paul B. Raineys Sci-Fi-Comedy-Graphic Novel aus dem Jahr 2023. Die Oscar-Preisträgerin wird auch in dem Kriminalfilm ‘The Wives’ mitspielen und ihn produzieren. Details zur Handlung wurden noch nicht bekannt gegeben, aber der Film soll von der Fernsehserie ‘Real Housewives’ inspiriert sein, in der es um die Eskapaden von wohlhabenden Frauen in verschiedenen Städten geht.