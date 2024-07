Die US-amerikanische Singer-Songwriterin und Rockmusikerin Melissa Etheridge ist durch ihren Über-Hit 'Like The Way I Do' weltweit berühmt geworden. Dabei hätte es der Song fast nicht auf ihr erstes Album geschafft.

Die in Kansas geborene Musikerin steht seit ihrem 13. Lebensjahr auf der Bühne und macht Musik. Ende der 80er-Jahre gelang ihr der internationale Durchbruch mit ihrem ersten Album und dem weltweit bekannten Hit-Song 'Like The Way I Do' (1988). "Ich habe den Song drei, vier Jahre in Bars gespielt, bevor ich ihn schließlich aufgenommen habe", verriet die Sängerin aktuell im Interview mit der Agentur teleschau. Sie ergänzte stolz: "Es ist großartig, etwas zu haben, was das Publikum über so lange Zeit mitnimmt. Dieser Song bedeutet den Leuten jetzt schon seit 36 Jahren so viel!” Auch wenn der heute 63-Jährigen viel Positives im Leben widerfahren ist, so musste sie auch einige Tiefschläge verkraften. Im Oktober 2004 machte Etheridge ihre Brustkrebs-Erkrankung öffentlich, 2020 starb ihr geliebter Sohn Beckett an einer Opiatabhängigkeit. Die vielen Schicksalsschläge verarbeitet die Künstlerin nun in der neuen Dokumentation 'I'm Not Broken' (zu sehen auf Paramount+ und über Sky), in der sich die Rock-Legende von einer verletzlichen Seite zeigt. Eine Seite, die sie normalerweise nur in ihren Songs und Liedtexten zum Vorschein bringt. Über ihre emotionale Verbindung zu Songs wie 'Like the Way I Do' sagte der Star: "Es berührt mich einfach, zu sehen, wie die Leute im Publikum zu dem Song mitgehen und mitbrüllen. Das zeigt mir, dass der Song für sie in ihrem Leben immer noch so eine große Bedeutung hat wie für mich. Ich fühle mich mit dem Song immer so machtvoll und kann sagen: 'Niemand macht es so wie ich'." Melissa ergänzte lachend, dass der Hit es fast nicht auf ihr Debütalbum geschafft hätte, denn: "Der Mann, der mich damals unter Vertrag genommen hat, war sich bei dem Song nicht so sicher und meinte, es klinge mehr nach Geschrei. Ich blieb jedoch stark und meinte zu ihm: 'Nein, da liegst du falsch. Der Song bleibt auf dem Album, weil ich ihn so gerne spiele und er in den kleinen Bars, wo ich aufgetreten bin, immer der Lieblingssong aller war'." Ein guter Instinkt, der sich für die Musikerin durchaus bezahlt gemacht hat.