Harvey Weinstein befindet sich im Krankenhaus, nachdem er sich eine Lungenentzündung und COVID-19 zugezogen hat.

Der in Ungnade gefallene Filmmogul – der auf eine Wiederaufnahme des Verfahrens wartet, nachdem seine Verurteilungen aus dem Jahr 2020 wegen krimineller sexueller Nötigung ersten Grades und Vergewaltigung dritten Grades im April aufgehoben wurden, nachdem das New Yorker Berufungsgericht entschieden hatte, dass er keinen fairen Prozess erhalten hatte – ist in die Gefängnisabteilung des Bellevue Hospital zurückgekehrt. Dort soll er sich neben der aktuellen Erkrankung auch wegen einiger Langzeiterkrankungen behandeln zu lassen.

Juda Engelmayer, Weinsteins Sprecher, sagte in einer Erklärung: „Craig Rothfeld, Herr Weinsteins bevollmächtigter Vertreter und Gefängnisberater, bestätigt, dass Herr Weinstein in die Gefängnisabteilung des Bellevue Hospital zurückgebracht wurde, damit er wegen der unzähligen gesundheitlichen Zustände behandelt werden kann, mit denen er immer noch täglich zu kämpfen hat, wie z.B. Diabetes. Bluthochdruck, Spinalkanalstenose, Flüssigkeit an Herz und Lunge und verschiedene andere Erkrankungen.“ Darüber hinaus sei Weinstein positiv auf COVID getestet worden und soll sich eine doppelte Lungenentzündung zugezogen haben. „Wir danken weiterhin den Beamten, Ärzten und Krankenschwestern von DOCS, CHS und NYC H+H, die dafür gesorgt haben, dass Herr Weinstein sofort in die Gefängnisabteilung des Bellevue Hospital verlegt wurde, und werden weiterhin Hand in Hand mit ihnen arbeiten, um sicherzustellen, dass Herr Weinstein eine angemessene medizinische Behandlung erhält“, heißt es in der Erklärung weiter.

Der 72-jährige Weinstein war bereits im April ins Krankenhaus verlegt worden, als er über Schmerzen in der Brust klagte und neun Tage in der Einrichtung verbrachte – wo er ein Telefon, einen Fernseher und ein eigenes Bad hatte – bevor er zurück ins Gefängnis auf Rikers Island geschickt wurde. Letzte Woche, nachdem ein vorläufiger Termin für die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen den Produzenten auf den 12. November festgelegt worden war, sagten seine Anwälte gegenüber Reportern, sie hofften, ihn zurück nach Bellevue zu bringen, da seine Ernährung bei Rikers aufgrund des hohen Zuckergehalts gesundheitliche Probleme verursachte.

Im Jahr 2020 wurde Weinstein auf der Grundlage der Aussagen der Produktionsassistentin Miriam Haley und der ehemaligen Schauspielerin Jessica Mann des kriminellen sexuellen Übergriffs ersten Grades und der Vergewaltigung dritten Grades für schuldig befunden. Die Verurteilungen wurden aber in diesem Jahr aufgehoben, nachdem ein Berufungsgericht entschieden hatte, dass der Richter die Jury beeinflusst hatte, indem er Frauen erlaubte, über Vorwürfe sexueller Belästigung und Übergriffe auszusagen, die nicht Teil des Falles waren. Selbst wenn die Wiederaufnahme des Verfahrens zu einem Freispruch führt, wird der ehemalige Miramax-Chef allerdings nicht freigelassen, da er aktuell außerdem eine 16-jährige Haftstrafe verbüßt, nachdem er 2022 von einem Gericht in Los Angeles in drei Fällen wegen sexueller Nötigung verurteilt wurde.