Jade Thirlwall sprach darüber, dass sie ihre „beste Musik“ schrieb, als sie sich keine Gedanken mehr darüber machte, einen viralen Hit zu landen.

Die Little Mix-Hitmacherin hatte vor kurzem ihre Solo-Debütsingle 'Angel Of My Dreams' herausgebracht, die ein Sample von Sandie Shaws Eurovision-Gewinner 'Puppet On A String' enthält und enthüllte, dass die Arbeit an ihren Songs viel einfacher war, als sie aufhörte, zu versuchen, den perfekten Track fürs Radio zu schreiben.

In einem Interview mit Rebecca Judd auf Apple Music 1 erklärte die Sängerin: „Ich glaube, dass ich mich kreativ selbst überraschte. Ich glaube, in dem Moment, in dem ich mir nicht mehr so viele Gedanken darüber gemacht habe, wie 'Oh Gott, was im Radio funktioniert, was ein TikTok-Hit wird und all das Zeug', dann begann ich damit, meine beste Musik zu machen. Ich glaube, ich brauchte diese Zeit, um mich weiterentwickeln zu können und zu wissen, wer ich als meine eigene Künstlerin bin.“ Die Musikerin bestand zudem darauf, dass sie für ihr Solo-Debütalbum eine „experimentelle Atmosphäre“ wählte, da es für Künstlerinnen heute viel mehr „kreative Freiheit“ gebe. “Es gibt zahlreiche Songs auf der Platte, die dieselbe experimentelle Atmosphäre haben. Ich würde sagen, auf dem Album als Ganzes habe ich, um ehrlich zu sein, definitiv ein paar eher geradlinige, poppige Songs drauf, aber dazwischen das Chaos, das ist mein Gehirn … Ich denke, dass es jetzt eine echt aufregende Zeit in der Musik ist, in der sie sich zu einem Punkt entwickelt, an dem es, besonders für Frauen in der Musikbranche, viel mehr kreative Freiheit gibt,” sagte der Star.