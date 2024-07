Vince Vaughn hat ein Pickleball-Team gekauft.

Der 54-jährige Schauspieler ist nun Mehrheitseigentümer der Coachella Valley Scorpions, nachdem er von der Miteigentümerin Kim Kaqd und ihrer „Leidenschaft“ beeindruckt wurde.

Der Star sagte in einer Erklärung: „Ich habe das Spiel immer genossen und als ich Kim traf, war ich beeindruckt von ihr, nicht nur als Spielerin, sondern auch von ihrer Leidenschaft und ihrem Coaching-Stil. Ich freue mich darauf, sie und die Scorpions auf ihrem Weg zu unterstützen.“ Kim freut sich, den ‚Wedding Crashers‘-Darsteller an Bord des Teams zu haben, das erst im Mai gegründet wurde, und glaubt, dass er viel zu bieten habe. Sie sagte: „Wenn man mit Vince auf dem Platz steht, kann man seine Energie und Begeisterung für Pickleball spüren. Sein Engagement ist eine aufregende Entwicklung für das Team und wird den Scorpions helfen, ihre Marke sowohl im Coachella Valley als auch im weiteren Südkalifornien weiter auszubauen.“

Die erste Saison der National Pickleball League (NPL) begann im Jahr 2023 und in der Saison 2024 hat sich die Anzahl der Teams verdoppelt. Die Turniere warden Station in Chicago, Cincinnati, Kansas City und Houston machen. Und die NPL-Bosse glauben, dass eine „Ikone“ wie Vince, die die Liga unterstützt, nur zu ihrer Popularität beitragen wird. NPL-CEO Paul Bamundo sagte: „Wir freuen uns sehr, dass eine Ikone wie Vince Vaughn seine Leidenschaft für das Pickleball-Spiel durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an den Coachella Valley Scorpions zum Ausdruck bringt. Die Liga hat in den ersten beiden Saisons ein beispielloses Wachstum erlebt, und die Investition von Vaughn in unsere Liga unterstreicht wirklich das wachsende Interesse an dem Sport in Kalifornien und im ganzen Land.“

Im Juli 2023 waren bereits Drake und Michael B. Jordan als Investoren in den Sport eingestiegen. Die Organisation der Major League Pickleball twitterte damals: „Wir freuen uns, dieses Ass im Ärmel zu haben.“ Zu den weiteren hochkarätigen Stars, die in den letzten Jahren in Pickleball-Teams investiert haben, gehören die Sportler LeBron James, Tom Brady, Kevin Durant, Kevin Love und Draymond Green.