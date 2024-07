Jennifer Garner blieb bei der ‚Comic Con‘ im Aufzug stecken.

Die 52-jährige Schauspielerin besuchte wie zahlreiche Comic-Fans aus aller Welt am vergangenen Wochenende die Großveranstaltung in San Diego. Leider wurde ihr Ausflug jedoch von einem beängstigenden Zwischenfall überschattet, denn gemeinsam mit ihrer Begleitung blieb die ‚30 über Nacht‘-Darstellerin in einem Aufzug stecken. Statt in Panik zu verfallen, meldete sich Garner kurzerhand auf Social Media bei ihren Followern und bat um Hilfe. „Hey Leute, wir stecken in diesem Aufzug fest und ich könnte einen Wolverine gebrauchen“, erklärte sie ihre unglückliche Situation auf Instagram. „Ich könnte einen Deadpool gebrauchen. Ich könnte irgendjemanden gebrauchen, wir suchen die Treppen. Okay, danke, dass wir hier sein dürfen. Meine erste ‚Comic Con‘!“

Garner nahm an dem traditionsreichen Event teil, um den Blockbuster ‚Deadpool Wolverine‘ zu bewerben, in dem sie erneut in der Rolle der Elektra zu sehen ist. Erstmals hatte sie die Marvel-Figur 2003 in der Verfilmung der Comicreihe ‚Daredevil‘ verkörpert. Wie die Schauspielerin auf Instagram weiter berichtete, dauerte es in etwa eine Stunde bis ihre Gruppe aus dem Aufzug gerettet werden konnte. Ihre Premiere bei der ‚Comic Con' dürfte Garner damit auf ewig in Erinnerung bleiben.