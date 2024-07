Bibi Heinecke will sich zukünftig nicht mehr rasieren.

Nach einer längeren Auszeit meldete sich die 31-jährige Influencerin Anfang des Jahres endlich wieder bei ihren Followern. Und nachdem die einstige Beauty-Expertin in der Vergangenheit mit verschiedensten Haarfarben und ausgefallenen Makeup-Styles auffiel, will Bibi fortan offenbar vermehrt auf Natürlichkeit setzen. Deshalb hat sie ihren Rasierer jetzt kurzerhand in den Müll geschmissen. In einem Instagram-Video kündigt sie an: „Ich werde für mich einen neuen Weg beschreiten und erleben, wie es für mich ist, mit langen Haaren an meinem Körper.“

Offenbar sei sich Bibi während einer Dusche bewusst geworden, dass sie sich seit vielen Jahren am Körper rasiere, ohne den Grund dafür wirklich zu hinterfragen. Deshalb wolle sie jetzt erstmals ausprobieren, wie sie sich mit Haaren an den Beinen und unter den Achseln fühle. Über den Aha-Moment erzählt Bibi: „Ich hatte eben so einen intensiven Gedanken in mir und habe einfach, nachdem ich meine Achseln rasiert habe, aufgehört. Denn erstens macht es mir keinen Spaß, mich zu rasieren. Und zweitens musste ich darüber nachdenken, warum ich das eigentlich tue." Ob Bibi den Versuch durchhalten wird?