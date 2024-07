Nelly Furtado verriet, dass sie über eine Las Vegas-Künstlerresidenz mit ihrem Kollaborateur Timbaland nachdenkt.

Die 45-jährige 'I’m Like A Bird'-Sängerin würde sich gerne mit dem 52-jährigen Musikproduzenten zusammentun und eine Show über ihre legendäre 'Loose'-LP aus den 2000ern planen, die nach ihrer Veröffentlichung 2006 in 10 Ländern die Charts anführte.

In einem Gespräch gegenüber dem 'NME' erklärte Nelly: „Ich glaube, dass es Timbaland und mir richtig Spaß machen würde, mit 'Loose' eine Künstlerresidenz in Las Vegas zu haben. Wir könnten das Album von Anfang bis Ende spielen, da ich finde, dass es die Welt einfängt, in der wir uns damals befanden.“ Nelly glaubt, dass der „echte Sound“ der Platte und die Kombination ihrer Stile dabei ihr Erfolgsrezept seien: „Wir wollten nicht, dass es perfekt klingt. Wir wollten, dass es echt klingt. Die Idee war, meine trippigen, melancholischen, bittersüßen Melodien und Songtexte über Tims harte Beats zu legen und daraus eine Art verträumten Mix zu kreieren.” Die Platte enthielt Nellys Hit-Singles 'Maneater', 'Promiscuous', 'Say It Right', 'In God’s Hands' und 'All Good Things (Come To An End)'. Die beiden Stars haben seitdem zusammen mit dem 43-jährigen Justin Timberlake an 'Give It To Me' von 2007 gearbeitet, wobei das Trio 2023 für 'Keep Going Up' erneut zusammenkam. Furtado hatte das Comeback mit Timbaland und Justin ins Aufnahmestudio zuvor als eine „heilende“ Erfahrung beschrieben.