Chris Hemsworth hat gescherzt, dass seine Kinder „seine Agenten“ sind, nachdem sie sich auf seine neueste Filmrolle eingelassen haben.

Der 40-jährige Schauspieler - der mit seiner Frau Elsa Pataky die 12-jährige India und die 10-jährigen Zwillinge Sasha und Tristan hat - konnte einen Teil seiner Sprechrolle als Optimus Prime im kommenden Actionfilm ‘Transformers One' bei sich zu Hause aufnehmen und erinnerte sich daran, dass seine Kinder sich bei ihm „eingeschlichen“ haben, um ihn mit Worten der Ermutigung zu unterstützen.

Während eines Auftritts auf der San Diego Comic-Con erzählte er 2024 der US-Fernsehsendung 'Extra': „Ich habe einen Teil der Aufnahmen in L.A. in den Paramount Studios gemacht und dann einen Teil in meinem Wohnzimmer mit einem Mikrofon und einem Tontechniker und meine Kinder schlichen sich irgendwie von hinten an, hörten zu und versuchten, mich abzulenken. Sie haben also gesehen, wie etwas davon zum Leben erweckt wurde. Sie sagten: 'Du musst es tun. Du musst es tun', also bekommen sie 10 % der Gage. Ich glaube, sie sind meine Agenten in diesem Fall.“

Der Hollywood-Star, der auch für die Titelrolle in der ‘Thor’-Franchise bekannt ist, gab zu, dass er, obwohl er bisher in vier Teilen mitgespielt hat, nicht an einen fünften Teil denkt. „Ich warte auch darauf, etwas zu hören. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe jede Sekunde der Marvel-Erfahrung geliebt, und ich bin immer bereit, mehr zu machen, aber wir warten alle darauf, zu hören, was passieren wird.“