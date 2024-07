Tori Spelling wusste, dass ihre beste Freundin Shannen Doherty gestorben war, nachdem ihr Telefon um 7 Uhr morgens „ständig geklingelt“ hatte.

Die 51-jährige Schauspielerin kämpft mit ihrer Trauer über den Tod ihres ehemaligen ‘Beverly Hills, 90210’-Co-Stars Shannen Doherty, die am 13. Juli im Alter von 53 Jahren gestorben war.

In ihrem 'misSPELLING'-Podcast erzählte sie, dass ihr Telefon aufleuchtete, als sie am Sonntag, den 14. Juli, mit ihren beiden Kindern schlief: „Es ging immer wieder an. Ich habe auf die Uhrzeit geschaut, und es war 7 Uhr morgens, und ich wusste es sofort. Ich dachte: 'Oh mein Gott. Jemand ist gestorben, jemand Wichtiges ist gestorben.’ Und ich nutzte diesen Moment, um nicht in die sozialen Medien zu gehen... als ich Google aufrief, sah ich, dass Shannen am Samstagabend gestorben war, und es war schockierend.“ Sie fügte hinzu: „Für jeden auf der Welt, der etwas durchgemacht hat, sei es Krebs oder eine andere Krankheit oder ein Leiden oder eine schwere Zeit, die sie durchgemacht haben... sie haben wirklich zu ihr aufgeschaut, um sich inspirieren zu lassen und Kraft zu schöpfen, um weiterzumachen in den Momenten, in denen sie das Gefühl hatten, dass sie es nicht konnten - und ich konnte das persönlich sehen. Ich konnte das ihr ganzes Leben lang persönlich sehen, und das ist wunderschön.“

Tori erinnerte sich auch an das erste Mal, als sie Shannen im Alter von 15 Jahren bei den Dreharbeiten zum Pilotfilm von 'Beverly Hills, 90210' traf „Ich glaube, Shannen und Brian (Austin Greene - der David Silver in der Serie spielte) waren die ersten Leute, die ich am Set traf, und sie waren wirklich, wirklich nett", so Spelling.