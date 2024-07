Josh Hartnett hofft, dass er seit seinen Anfängen als Star „eine Menge gelernt“ hat.

Der 46-jährige Schauspieler wurde in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren berühmt, als er in einer Reihe von Erfolgsfilmen wie ’40 Tage und 40 Nächte’ und ‘Pearl Harbor’ mitspielte. Doch er gab zu, dass er damals gerade versuchte „herauszufinden“, wie er ein Leben im Rampenlicht leben konnte. Er erzählte ‘Men's Health’: „Ich hoffe, ich habe seitdem viel gelernt. Es war alles brandneu, sehr glänzend und sehr interessant. Ich blicke gern auf all das zurück, aber ich sehe auch jemanden, der gerade versucht, es herauszufinden.“

Nach den Jahren, in denen er als Teenie-Idol bekannt war, beschloss Josh, seine Karriere selbst in die Hand zu nehmen, und gab zu, dass die Suche nach einem neuen Agenten der Schlüssel für ein langes Bestehen in der Filmindustrie war. „Ich wollte nie dem heißesten Objekt hinterherjagen und einer der Typen sein, die es hätten bekommen können, es aber nicht bekommen haben, oder was auch immer. Ich will kein Teil dieses Spiels sein. Sobald die Leute sehen, dass man in Filmen mitspielt, die mehr Aufmerksamkeit bekommen, wird man lebensfähiger. Wahrscheinlich spiegelt das nur meine Persönlichkeit wider. Ich bin genervt von Leuten, die mit den Zahlen spielen und das System ausnutzen und nur das sichere Ding machen. Im Allgemeinen finde ich das ziemlich bescheuert. Ich wollte schon immer versuchen, Dinge zu tun, die ein bisschen exzentrischer sind.“

Der 'Trap'-Star, der mit seiner Frau Tamsin Egerton vier Kinder unter 10 Jahren großzieht, hat im Laufe der Jahre in einer Reihe von Blockbustern mitgespielt, aber er gab zu, dass er gerne so etwas wie einen Animationsfilm machen würde, damit seine Kinder an seiner Karriere teilhaben können.