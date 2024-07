Joaquin Phoenix hat sich daran erinnert, dass Lady Gaga „Kaffee gespuckt“ hat, als sie zum ersten Mal seine Gesangsstimme am Set von ‘Joker: Folie a Deux' hörte.

Der 49-jährige Schauspieler schlüpft in der Fortsetzung in die Rolle des Arthur Fleck/The Joker und erzählte, wie er von der Sängerin, die Lee/Harley Quinn spielt, Gesangstipps erhielt. In einem Interview mit dem ‘Empire’-Magazin scherzte Joaquin: „Ich kann mich daran erinnern, dass sie Kaffee gespuckt hat, als ich das erste Mal gesungen habe, und das hat sich gut angefühlt, es war aufregend und hat mir Selbstvertrauen gegeben. Gaga hat mich immer sehr ermutigt: 'Mach einfach, was du fühlst, es ist in Ordnung.’“ Er fügte hinzu: „Für jemanden, der nicht auf diese Weise ein Performer ist, kann es... unangenehm sein, das zu tun, aber auch sehr aufregend.“

Joaquin erklärte auch, dass die Gesangsstimme seines psychisch kranken Charakters absichtlich unvollkommen war. Der Oscar-Preisträger sagte: „Es war wichtig, das mit der schlechten Phrasierung und den gelegentlichen Fehltönen zu schützen. Arthur ist damit aufgewachsen, dass seine Mutter diese Lieder im Radio gespielt hat. Er ist kein Sänger, und er sollte nicht wie ein professioneller Sänger klingen. Er sollte wie jemand klingen, der gerade duscht und dann einfach in ein Lied ausbricht."

Gaga erklärte, dass sie durch ihre Rolle in dem Film eine von der Norm abweichende Gesangsstimme zur Schau stellen wird. Die 'Poker Face'-Hitmacherin erklärte: „Die Leute kennen mich unter meinem Künstlernamen, Lady Gaga, richtig? Das bin ich als Performerin, aber das ist nicht das, was dieser Film ist; ich spiele einen Charakter. Also habe ich viel an der Art und Weise gearbeitet, wie ich singe.”