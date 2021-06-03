◎長崎近郊

◆長崎市提案型協働事業2020年度実施事業報告会と21年度事業説明会 6月6日午後2時～4時、ウェブ会議システム「Webex Meetings（ウェベックス・ミーティングス）」で一般公開。「茂木南部地区における市民も参加できる営農環境の保全事業」「切れ目のない子育て支援環境整備事業」に取り組んだ2団体が成果を報告。市民協働推進室が22年度実施事業の企画募集に向けて説明会を実施する。視聴申し込みは氏名を明記したメールに「報告会・説明会参加希望」と記入し、同推進室（kyoudou＠city.nagasaki.lg.jp）へ送付。同推進室（095.829.1125）

◆「長崎市市民活動支援補助金」プレゼンテーション審査会 6月10日午後7時、ウェブ会議システム「Webex Meetings（ウェベックス・ミーティングス）」で一般公開。市民活動ジャンプ補助金の交付を市に申請している3団体が事業内容をプレゼン、審査員と質疑応答する。視聴申し込みは氏名を明記したメールに「補助金審査会参加希望」と記入し、同推進室（kyoudou＠city.nagasaki.lg.jp）へ送付。同推進室（095.829.1125）

◎佐世保近郊

◆県交通事故相談所巡回相談 6月10日午前10時～午後3時、佐世保市木場田町の県北振興局。被害補償や示談の進め方などをアドバイスする。8日までに要予約。県庁内の同相談所（095.824.1111、内線3776、3777）

◎県南・県央

◆雲仙市内で行政相談 ▽6月8日午前9時～正午、国見総合支所▽同日午後1時～4時、千々石総合支所▽同9日午後1時～4時、小浜総合支所、南串山総合支所▽同10日午前9時～正午、雲仙市役所本庁舎、愛野総合支所、瑞穂総合支所。行政相談委員が行政に関する苦情や相談に応じる。秘密厳守。無料。総務省行政相談センターきくみみ長崎（095.849.1100）

◆就職支援セミナー 6月9日午後1時半～4時、諫早市幸町のハローワーク諫早。求職活動の進め方や魅力的な応募書類の書き方、面接対策などをレクチャーする。定員15人、要申し込み。同ワーク（0957.21.8609）