◎長崎近郊

◆親子の心の相談 6月10日午後2時～4時、長崎市桜町の市役所別館子育て支援課。18歳以下の子どもとの関わりに悩む保護者の相談に精神保健福祉士が応じる。無料。要申し込み。同課（095.829.1270）

◆就職支援セミナー 6月10日午後1時半～4時、長崎市川口町の長崎西洋館中2階セミナールーム。求職活動の進め方や魅力的な応募書類の書き方、面接対策などをレクチャーする。定員10人、要申し込み。ハローワーク長崎（095.862.8643）

◎県南・県央

◆南島原市内で行政相談 6月10日午後5時半～7時、有家町のありえコレジヨホール。同16日午前10時～正午、西有家町の西有家老人福祉センター、南有馬町の原城オアシスセンター、午後1時～3時は深江町の深江ふれあいの家、加津佐町の加津佐総合福祉センター希望の里。同17日午前10時～正午、口之津老人福祉センター。行政相談委員が相談に応じる。相談は無料。秘密厳守。総務省行政相談センターきくみみ長崎（095.849.1100）

◎県北・離島

◆松浦市内で行政相談 6月10日、市役所市民ホール（午前10時～午後4時）、鷹島支所（午前10時～正午）、福島保健センター（午前10時～午後2時）。行政相談委員が無料で行政に関する相談に応じる。秘密厳守。総務省行政相談センターきくみみ長崎（095.849.1100）