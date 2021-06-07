静岡県警によると、２日午後５時ごろ、三島市壱町田の路上で成人女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、灰色Ｔシャツ、黒色系ズボン、灰色マスク）
■実行者の言動や状況
・通行中の女性に声をかけた。
・「この辺で写真を撮れる場所があれば教えてください、連絡先を交換してくれますか？」
■現場付近の施設
・北小学校［発生学校区］、北中学校、日本大学三島中学校・高校、三島北高校、日本大学国際関係学部など
©日本不審者情報センター合同会社
静岡県警によると、２日午後５時ごろ、三島市壱町田の路上で成人女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、灰色Ｔシャツ、黒色系ズボン、灰色マスク）
■実行者の言動や状況
・通行中の女性に声をかけた。
・「この辺で写真を撮れる場所があれば教えてください、連絡先を交換してくれますか？」
■現場付近の施設
・北小学校［発生学校区］、北中学校、日本大学三島中学校・高校、三島北高校、日本大学国際関係学部など
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