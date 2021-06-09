◎長崎近郊

◆就活カフェ(4) 6月18日午後2時～3時半、長崎市川口町の長崎西洋館中2階セミナールーム。社会人の基本となるビジネスマナーをレクチャー。おおむね55歳未満の人が対象。参加無料。定員8人、要申し込み。ハローワーク長崎西洋館センター（095.808.0251）

◆エコ・カフェ 6月19日午後1時～2時、長崎市万才町のサステナプラザながさき。茂木ビワの遊休農地や農家の高齢化などを題材に自然環境の在り方について考える。筆記用具持参。無料。定員10人、申し込み16日まで。同プラザ（095.895.5541）

◆まちんなかラウンジ在宅医療講座 6月19日午後2時～4時、長崎市岩川町の江平地区ふれあいセンター。「長崎の在宅医療について～もしもの時の医療と介護・そして人生会議～」のテーマで専門の医師が話す。要申し込み。市包括ケアまちんなかラウンジ（095.893.6621）

◎県南・県央

◆就職支援セミナー 6月18日午後1時半～4時、大村市松並1丁目のハローワーク大村。求職活動の進め方や魅力的な応募書類の書き方、面接対策などレクチャー。定員15人、要申し込み。同ワーク（0957.52.8609）