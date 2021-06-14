愛知県警によると、１４日午後５時３０分ごろ、名古屋市東区矢田２丁目の路上で女子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０歳位、パーマ頭、小柄、小太り、紺色長袖シャツ、黒色ズボン、四角メガネ）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児に声をかけた。
・「お金をおろしたいからＡＴＭを教えて、コンビニの場所を教えて」
■現場付近の施設
・大曽根駅［ＪＲ・名鉄・名古屋市交通局］、ナゴヤドーム前矢田駅［名古屋市交通局］、矢田駅［名鉄］、六郷北小学校、六郷小学校
©日本不審者情報センター合同会社
愛知県警によると、１４日午後５時３０分ごろ、名古屋市東区矢田２丁目の路上で女子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０歳位、パーマ頭、小柄、小太り、紺色長袖シャツ、黒色ズボン、四角メガネ）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児に声をかけた。
・「お金をおろしたいからＡＴＭを教えて、コンビニの場所を教えて」
■現場付近の施設
・大曽根駅［ＪＲ・名鉄・名古屋市交通局］、ナゴヤドーム前矢田駅［名古屋市交通局］、矢田駅［名鉄］、六郷北小学校、六郷小学校
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