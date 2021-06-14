警視庁によると、１４日午後３時２０分ごろ、品川区東五反田２丁目の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪、白色Ｔシャツ、黄土色ズボン、白色ハット帽）
■実行者の言動や状況
・通行中の女児に声をかけた。
・「何年生？ 何年生？」
・「家はここ？」
■現場付近の施設
・五反田駅［ＪＲ・東急・東京都交通局］、大崎広小路駅［東急］、大崎駅［ＪＲ・東京臨海高速鉄道］、御殿山小学校、日野学園など
©日本不審者情報センター合同会社
警視庁によると、１４日午後３時２０分ごろ、品川区東五反田２丁目の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪、白色Ｔシャツ、黄土色ズボン、白色ハット帽）
■実行者の言動や状況
・通行中の女児に声をかけた。
・「何年生？ 何年生？」
・「家はここ？」
■現場付近の施設
・五反田駅［ＪＲ・東急・東京都交通局］、大崎広小路駅［東急］、大崎駅［ＪＲ・東京臨海高速鉄道］、御殿山小学校、日野学園など
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