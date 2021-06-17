兵庫県警によると、１５日午後５時ごろ、神戸市中央区二宮町１丁目付近の路上で女子小学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、赤色ワイシャツ、黒色系ズボン）
■実行者の言動や状況
・通行中の女児らにしつこくつきまとった。
■現場付近の施設
・春日野道駅［阪急］、新神戸駅［ＪＲ・神戸市交通局］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、神戸三宮駅［阪神・阪急］、三ノ宮駅［ＪＲ］など
©日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、１５日午後５時ごろ、神戸市中央区二宮町１丁目付近の路上で女子小学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、赤色ワイシャツ、黒色系ズボン）
■実行者の言動や状況
・通行中の女児らにしつこくつきまとった。
■現場付近の施設
・春日野道駅［阪急］、新神戸駅［ＪＲ・神戸市交通局］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、神戸三宮駅［阪神・阪急］、三ノ宮駅［ＪＲ］など
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