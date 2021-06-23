◎長崎近郊

◆市民講座「ドイツ語会話初級、比較文化論」（第8期前期） 6月26日から毎月第4土曜日の午前10時15分～11時45分、西彼時津町浜田郷の時津町東部コミュニティセンター2階視聴覚室。長崎大名誉教授の濱崎一敏さんが、旅行に役立つ日常会話やドイツの歴史、文化などを教える。計3回で3千円（テキスト代などを含む）。申し込みは濱崎さん（095.882.7930、kazuhamasaki＠hotmail.com）

◆写真展「より良い生活を求めて」～中国貧困脱却の足跡をたどる～ 6月29日～8月31日の午前9時半～午後6時（最終受け付けは午後5時半）。長崎市大浦町の長崎孔子廟中国歴代博物館2階。中国の2013年からの絶対的貧困脱却の軌跡や、多民族国家ならではの多様な文化や産業を紹介する。無料だが入館料（大人660円、高校生440円、小中学生330円）が必要。在長崎中国総領事館（095.849.3311）

◆福祉のお仕事ミニセミナー（初級編） 7月1日午前10時～11時45分、長崎市宝栄町のハローワーク長崎3階。職場紹介のDVDを放映し、介護の仕事や資格などについて説明する。定員10人、要予約。ハローワーク長崎人材確保対策コーナー窓口（095.862.8643）

◆BEPPIN展 7月2～4日の午前11時～午後4時、西彼長与町まなび野2丁目の風の森まなびの中央ギャラリー。テディベア、ミニチュア食品、消しゴム版画、洋服などの制作に取り組む県内作家4人の作品を展示販売。三浦さん（090.8839.6128）