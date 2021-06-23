（大阪）寝屋川市香里南之町付近で声かけ　６月２３日夜

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大阪府警によると、２３日午後７時５分ごろ、寝屋川市香里南之町付近で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代後半位、会社員風、白色カッターシャツ、黒色スラックス、黒縁メガネ）

■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒に声をかけた。
・「香里園駅どこ？」
・「名前何て言うの？」

■現場付近の施設
・香里園駅［京阪］、第三中学校、香里ヌヴェール学院中学校・高校、国道１７０号線