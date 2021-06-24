◎県内

◆福祉のウェブ面談会 7月3日午後1時～4時、ビデオ会議システム「Zoom（ズーム）」で開催。来春卒業予定の大学生、短大生、専門学校生らを対象に、県内の福祉関連13法人との個人面談の機会を提供。仮申し込みを受け付け、参加者間の希望を調整した上で面談時間や面談法人を決定、連絡する。参加法人名は県社会福祉協議会のウェブサイト上に掲載。同協議会福祉人材センター（095.846.8656）

◎長崎近郊

◆就職応援セミナー 7月1日午後3時～5時、長崎市川口町の長崎西洋館中2階セミナールーム。公務員採用試験を受験する予定の来春卒業予定者と既卒3年以内の人を対象に、模擬面接などを通して心構えなどを伝授する。要申し込み、定員6人。ヤングハローワーク長崎（095.819.9000）

◆中央公民館講座「長崎のお盆と精霊流し」(1) 7月2日午前10時～正午、長崎市魚の町の同公民館視聴覚室。元長崎学研究所所長の土肥原弘久さんが精霊流しの歴史や概要について話す。無料。要申し込み。定員50人。同公民館（095.825.1948）

◎県北・離島

◆県交通事故相談所巡回相談 7月2日午前10時～午後3時、五島市福江町の同市役所。被害補償や示談の進め方などをアドバイス。6月30日までに要予約。県庁内の同相談所（095.824.1111、内線3776、3777）