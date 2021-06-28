大阪府警によると、２８日午後８時５５分ごろ、豊中市中桜塚５丁目付近で女子学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、ニキビ肌、太め、黒色パーカー、黒色ズボン、白色メガネ、黒色キャップ帽）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子学生に声をかけた。
・「１万円あげるから」
■現場付近の施設
・豊中市役所、南桜塚小学校、第三中学校、桜塚高校、履正社学園豊中中学校・履正社高校など
©日本不審者情報センター合同会社
大阪府警によると、２８日午後８時５５分ごろ、豊中市中桜塚５丁目付近で女子学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、ニキビ肌、太め、黒色パーカー、黒色ズボン、白色メガネ、黒色キャップ帽）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子学生に声をかけた。
・「１万円あげるから」
■現場付近の施設
・豊中市役所、南桜塚小学校、第三中学校、桜塚高校、履正社学園豊中中学校・履正社高校など
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