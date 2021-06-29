めざせ甲子園2021　夏に懸ける52チーム・3

壱岐、鎮西学院、長崎日大、長崎工、西海学園、佐世保商

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長崎日大のエース石橋＝諫早市、長崎日大学園野球場

　※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■壱岐　赤木軸に一戦必勝を

　攻守にまとまりのある注目の離島校の一つ。最速140キロ超の左腕で主将の赤木を軸に一戦必勝を誓う。
　球威で押す赤木に加え、変化球が多彩な枡嵜、小嶋の両右腕も控える投手陣。頭脳派捕手の辻村、外野で存在感を強めてきた川上らがバックを引っ張る。攻撃はクリーンアップの齋藤、小畑、赤木が得点源。小技も絡めてしっかり好機を回せるか。

　部長　前田　祐作
　監督　坂本　　徹
◎投手　赤木　利玖　3　石　田
　捕手　辻村　聖士　3　　〃　
　一塁　齋藤　優輝　3　芦　辺
　二塁　永石　帆楓　3　石　田
　三塁　小畑　仁誠　2　　〃　
　遊撃　吉田　遥人　2　勝　本
　左翼　坂本　夏唯　3　郷ノ浦
　中堅　川上　　稜　2　勝　本
　右翼　枡嵜　　翼　2　芦　辺
　控え　小林　由奈　2　　〃　
　　〃　　吉井　裕貴　2　勝　本
　　〃　　西本　悠哉　2　石　田
　　〃　　長山　渉夢　3　勝　本
　　〃　　山口　陽大　2　　〃　
　　〃　　江口　瑠空　2　石　田
　　〃　　桝崎　愛翔　2　芦　辺
　　〃　　市山　雄貴　3　郷ノ浦
　　〃　　小嶋　　蒼　3　石　田
　　〃　　都野川　楓　2　勝　本
　　〃　　大久保尚矢　2　　〃　

■鎮西学院　ノーシードの実力校

　NHK杯中地区予選で今回シードの長崎日大、諫早農を連破。地力はある。準優勝した2019年と同様にノーシードからの快進撃を期す。
　エース道口はスライダー系の切れがいい。田中、渡邉、安河内、村松を軸に支える。攻撃は独自メニューの「ハンマーティー」などでパワーアップ。1年時から存在感を示してきた村松らに得点機を託したい。

　部長　加藤　凌吾
　監督　村井　博史
　投手　道口桜次郎　3　長　田
　捕手　田中　歩夢　3　西諫早
　一塁　松永　晴夢　3　諫　早
◎二塁　渡邉　泰地　3　千　綿
　三塁　松本隆太郎　3　愛　野
　遊撃　安河内徹平　3　西浦上
　左翼　山口　結翔　3　明　峰
　中堅　村松　知典　3　小長井
　右翼　中島　啓斗　3　波佐見
　控え　久木　海斗　2　諫　早
　　〃　　馬場　浩輝　2　大　村
　　〃　　川下　祥平　2　喜々津
　　〃　　中島　颯平　3　明　峰
　　〃　　辻　　飛悠　2　小長井
　　〃　　冨永　　晃　3　愛　野
　　〃　　木下　拓斗　3　喜々津
　　〃　　古場　勇成　3　諫　早
　　〃　　森瀬　力斗　2　北諫早
　　〃　　松本　大誠　2　桜が原
　　〃　　平吉幸二郎　3　明　峰

■長崎日大　11年ぶり夏切符狙う

　NHK杯こそ中地区予選で敗退したが、昨秋は準V、春は3位。この大会で平成最多の優勝校が、第4シードから11年ぶりの夏切符を狙う。
　本格派のエース石橋、下手投げの平尾ら投手陣の安定感が絶対条件。鈴木は冷静で的確な指示を出せる。打線の柱は山口聖や百武。山口滉のパワー、徳永の走力など場面に応じてそれぞれの特長を生かす。

　部長　山内　徹也
　監督　平山清一郎
◎投手　石橋　　渉　3　大　野
　捕手　鈴木二知佳　3　福　田
　一塁　白川　輝星　2　志　佐
　二塁　田邊　将哲　3　城　北
　三塁　山口　滉太　3　御　厨
　遊撃　百武　　伸　2　　郡　
　左翼　岩田　我唯　3　西諫早
　中堅　山口　聖矢　3　大　野
　右翼　徳永　　蒼　3　　橘　
　控え　田中　秀学　3　　〃　
　　〃　　松尾　匠真　3　玖　島
　　〃　　平尾　海斗　3　菅　生
　　〃　　奥村　大吾　3　口　田
　　〃　　東川　紘大　3　西浦上
　　〃　　梅崎　光星　2　中　里
　　〃　　勝野　凌空　2　川　棚
　　〃　　大橋　旭翔　3　島原一
　　〃　　前田　拓海　2　諫　早
　　〃　　松尾　一樹　2　戸　町
　　〃　　岩野　巧明　2　西諫早

■長崎工　守備の我慢ポイント

　25人もの1年生を迎えて盛り上がっている。初戦の相手は佐世保実。難敵に対して、守備でどれだけ我慢できるかをポイントに挙げる。
　エース溝上の好投が不可欠。球威があり、ピンチでギアを上げて三振も取れる。バウンド捕球も安定している射場を信じて、しっかりと腕を振りたい。攻撃は原口や山崎洸らの前に泥くさく走者を進めていく。

　部長　手束　昭仁
　監督　藤本　利治
　投手　溝上　祐真　3　真　城
◎捕手　射場　一志　3　丸　尾
　一塁　古賀　　望　3　深　堀
　二塁　原口　央涼　2　喜々津
　三塁　山口　　翼　1　小　島
　遊撃　山口　諒乃　2　野母崎
　左翼　山崎　洸海　3　茂　木
　中堅　永田　千里　3　三　重
　右翼　山崎　孝太郎　2　福　田
　控え　松尾　和弥　2　戸　町
　　〃　　松下兼士朗　3　三　重
　　〃　　土手　駿輝　3　滑　石
　　〃　　財間　大喜　2　江　平
　　〃　　荒木　永達　2　桜馬場
　　〃　　山口　秀虎　2　西浦上
　　〃　　溝口　晄輝　1　江　平
　　〃　　立尾　洋斗　3　長　与
　　〃　　福冨　永遠　3　西　泊
　　〃　　村上　幸太　2　海　星
　　〃　　笠原　優大　2　西　泊

■西海学園　守備の集中が不可欠

　今季は後半に崩れる試合が続き、昨秋と春は3回戦、NHK杯は佐世保地区予選1回戦で敗退。守備で集中を切らさず、終盤勝負へ持ち込めるかが焦点になりそうだ。
　エース中里がコンビネーションを武器に低めで打ち取り、故障明けの富森を柱にもり立てる。打線は大村や横田ら上位陣の出塁がカギ。馬力がある森田らが仕留められるか。

　部長　前島　基樹
　監督　山上　純一
　投手　中里　憂斗　3　中　里
　捕手　森田　陽太　2　佐　々
　一塁　寺田　蒼汰　3　大　野
　二塁　横田　真優　2　　〃　
　三塁　大村　翔馬　3　福　石
◎遊撃　富森　　稜　3　今　福
　左翼　上野　颯大　3　三川内
　中堅　平井　隼人　2　山　澄
　右翼　山浦　響輝　2　崎　辺
　控え　永野　琉希　2　日　宇
　　〃　　竹谷　　諒　1　崎　辺
　　〃　　船津　隼人　1　日　宇
　　〃　　前田　騰次　2　崎　辺
　　〃　　松瀬　晃季　1　大　野
　　〃　　寺坂　智斗　1　祇　園
　　〃　　金ケ江啓太　1　山　澄
　　〃　　法村　達哉　1　大　野
　　〃　　関戸　羅衣　1　早　岐
　　〃　　相原　颯允　1　清　水

■佐世保商　初心者も着実に成長

　テニスボールを使った守備練習でバウンドへの対応を反復するなど工夫。初心者も多い中、マネジャーが作る補食も力に攻守を鍛えてきた。
　エース東根は制球が良く打たせて取るタイプ。守備範囲が広い豊川を中心に確実に処理したい。得点源は豊川、佐々木、新粥、中川、大小田の1～5番。粘り強く得点するためには下位打線の選球眼も問われる。

　部長　土橋　智和
　監督　田中　利治
　投手　東根　瑶汰　3　愛　宕
　捕手　中川　貴志　3　大　野
　一塁　佐々木　凌　3　　〃　
　二塁　新粥　壮真　2　日　野
　三塁　大小田琉志　3　愛　宕
◎遊撃　豊川　椋雅　3　大　野
　左翼　平田　哲也　2　日　野
　中堅　岩本　結基　1　相　浦
　右翼　川下廉太郎　1　中　里
　控え　山田　遼太　3　小佐々
　　〃　　大瀬　塁慈　1　祇　園
　　〃　　平田　邦明　1　　〃　
　　〃　　新山　諒人　3　愛　宕
　　〃　　マートーントゥヴァヤカイ
　　　　　　　　　　3　愛　宕
　　〃　　宮田　翔平　3　中　里