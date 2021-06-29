長崎日大のエース石橋＝諫早市、長崎日大学園野球場

※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■壱岐 赤木軸に一戦必勝を

攻守にまとまりのある注目の離島校の一つ。最速140キロ超の左腕で主将の赤木を軸に一戦必勝を誓う。

球威で押す赤木に加え、変化球が多彩な枡嵜、小嶋の両右腕も控える投手陣。頭脳派捕手の辻村、外野で存在感を強めてきた川上らがバックを引っ張る。攻撃はクリーンアップの齋藤、小畑、赤木が得点源。小技も絡めてしっかり好機を回せるか。

部長 前田 祐作

監督 坂本 徹

◎投手 赤木 利玖 3 石 田

捕手 辻村 聖士 3 〃

一塁 齋藤 優輝 3 芦 辺

二塁 永石 帆楓 3 石 田

三塁 小畑 仁誠 2 〃

遊撃 吉田 遥人 2 勝 本

左翼 坂本 夏唯 3 郷ノ浦

中堅 川上 稜 2 勝 本

右翼 枡嵜 翼 2 芦 辺

控え 小林 由奈 2 〃

〃 吉井 裕貴 2 勝 本

〃 西本 悠哉 2 石 田

〃 長山 渉夢 3 勝 本

〃 山口 陽大 2 〃

〃 江口 瑠空 2 石 田

〃 桝崎 愛翔 2 芦 辺

〃 市山 雄貴 3 郷ノ浦

〃 小嶋 蒼 3 石 田

〃 都野川 楓 2 勝 本

〃 大久保尚矢 2 〃

■鎮西学院 ノーシードの実力校

NHK杯中地区予選で今回シードの長崎日大、諫早農を連破。地力はある。準優勝した2019年と同様にノーシードからの快進撃を期す。

エース道口はスライダー系の切れがいい。田中、渡邉、安河内、村松を軸に支える。攻撃は独自メニューの「ハンマーティー」などでパワーアップ。1年時から存在感を示してきた村松らに得点機を託したい。

部長 加藤 凌吾

監督 村井 博史

投手 道口桜次郎 3 長 田

捕手 田中 歩夢 3 西諫早

一塁 松永 晴夢 3 諫 早

◎二塁 渡邉 泰地 3 千 綿

三塁 松本隆太郎 3 愛 野

遊撃 安河内徹平 3 西浦上

左翼 山口 結翔 3 明 峰

中堅 村松 知典 3 小長井

右翼 中島 啓斗 3 波佐見

控え 久木 海斗 2 諫 早

〃 馬場 浩輝 2 大 村

〃 川下 祥平 2 喜々津

〃 中島 颯平 3 明 峰

〃 辻 飛悠 2 小長井

〃 冨永 晃 3 愛 野

〃 木下 拓斗 3 喜々津

〃 古場 勇成 3 諫 早

〃 森瀬 力斗 2 北諫早

〃 松本 大誠 2 桜が原

〃 平吉幸二郎 3 明 峰

■長崎日大 11年ぶり夏切符狙う

NHK杯こそ中地区予選で敗退したが、昨秋は準V、春は3位。この大会で平成最多の優勝校が、第4シードから11年ぶりの夏切符を狙う。

本格派のエース石橋、下手投げの平尾ら投手陣の安定感が絶対条件。鈴木は冷静で的確な指示を出せる。打線の柱は山口聖や百武。山口滉のパワー、徳永の走力など場面に応じてそれぞれの特長を生かす。

部長 山内 徹也

監督 平山清一郎

◎投手 石橋 渉 3 大 野

捕手 鈴木二知佳 3 福 田

一塁 白川 輝星 2 志 佐

二塁 田邊 将哲 3 城 北

三塁 山口 滉太 3 御 厨

遊撃 百武 伸 2 郡

左翼 岩田 我唯 3 西諫早

中堅 山口 聖矢 3 大 野

右翼 徳永 蒼 3 橘

控え 田中 秀学 3 〃

〃 松尾 匠真 3 玖 島

〃 平尾 海斗 3 菅 生

〃 奥村 大吾 3 口 田

〃 東川 紘大 3 西浦上

〃 梅崎 光星 2 中 里

〃 勝野 凌空 2 川 棚

〃 大橋 旭翔 3 島原一

〃 前田 拓海 2 諫 早

〃 松尾 一樹 2 戸 町

〃 岩野 巧明 2 西諫早

■長崎工 守備の我慢ポイント

25人もの1年生を迎えて盛り上がっている。初戦の相手は佐世保実。難敵に対して、守備でどれだけ我慢できるかをポイントに挙げる。

エース溝上の好投が不可欠。球威があり、ピンチでギアを上げて三振も取れる。バウンド捕球も安定している射場を信じて、しっかりと腕を振りたい。攻撃は原口や山崎洸らの前に泥くさく走者を進めていく。

部長 手束 昭仁

監督 藤本 利治

投手 溝上 祐真 3 真 城

◎捕手 射場 一志 3 丸 尾

一塁 古賀 望 3 深 堀

二塁 原口 央涼 2 喜々津

三塁 山口 翼 1 小 島

遊撃 山口 諒乃 2 野母崎

左翼 山崎 洸海 3 茂 木

中堅 永田 千里 3 三 重

右翼 山崎 孝太郎 2 福 田

控え 松尾 和弥 2 戸 町

〃 松下兼士朗 3 三 重

〃 土手 駿輝 3 滑 石

〃 財間 大喜 2 江 平

〃 荒木 永達 2 桜馬場

〃 山口 秀虎 2 西浦上

〃 溝口 晄輝 1 江 平

〃 立尾 洋斗 3 長 与

〃 福冨 永遠 3 西 泊

〃 村上 幸太 2 海 星

〃 笠原 優大 2 西 泊

■西海学園 守備の集中が不可欠

今季は後半に崩れる試合が続き、昨秋と春は3回戦、NHK杯は佐世保地区予選1回戦で敗退。守備で集中を切らさず、終盤勝負へ持ち込めるかが焦点になりそうだ。

エース中里がコンビネーションを武器に低めで打ち取り、故障明けの富森を柱にもり立てる。打線は大村や横田ら上位陣の出塁がカギ。馬力がある森田らが仕留められるか。

部長 前島 基樹

監督 山上 純一

投手 中里 憂斗 3 中 里

捕手 森田 陽太 2 佐 々

一塁 寺田 蒼汰 3 大 野

二塁 横田 真優 2 〃

三塁 大村 翔馬 3 福 石

◎遊撃 富森 稜 3 今 福

左翼 上野 颯大 3 三川内

中堅 平井 隼人 2 山 澄

右翼 山浦 響輝 2 崎 辺

控え 永野 琉希 2 日 宇

〃 竹谷 諒 1 崎 辺

〃 船津 隼人 1 日 宇

〃 前田 騰次 2 崎 辺

〃 松瀬 晃季 1 大 野

〃 寺坂 智斗 1 祇 園

〃 金ケ江啓太 1 山 澄

〃 法村 達哉 1 大 野

〃 関戸 羅衣 1 早 岐

〃 相原 颯允 1 清 水

■佐世保商 初心者も着実に成長

テニスボールを使った守備練習でバウンドへの対応を反復するなど工夫。初心者も多い中、マネジャーが作る補食も力に攻守を鍛えてきた。

エース東根は制球が良く打たせて取るタイプ。守備範囲が広い豊川を中心に確実に処理したい。得点源は豊川、佐々木、新粥、中川、大小田の1～5番。粘り強く得点するためには下位打線の選球眼も問われる。

部長 土橋 智和

監督 田中 利治

投手 東根 瑶汰 3 愛 宕

捕手 中川 貴志 3 大 野

一塁 佐々木 凌 3 〃

二塁 新粥 壮真 2 日 野

三塁 大小田琉志 3 愛 宕

◎遊撃 豊川 椋雅 3 大 野

左翼 平田 哲也 2 日 野

中堅 岩本 結基 1 相 浦

右翼 川下廉太郎 1 中 里

控え 山田 遼太 3 小佐々

〃 大瀬 塁慈 1 祇 園

〃 平田 邦明 1 〃

〃 新山 諒人 3 愛 宕

〃 マートーントゥヴァヤカイ

3 愛 宕

〃 宮田 翔平 3 中 里