ラ・リーガ2021-22シーズンのスケジュールが発表され、バルセロナやレアル・マドリードの対戦カードが決定した。

S・ラモスのレアル退団が正式決定 17日にペレス会長と共に会見

3年ぶりラ・リーガ制覇を狙うバルサは、新シーズン開幕戦を本拠地カンプ・ノウで開催し、難敵レアル・ソシエダと対戦。最終節ビジャレアル戦もホームで行うこととなり、エスパニョールが1部昇格を果たしたことで“カタルーニャ・ダービー”も勃発する。一方カルロ・アンチェロッティ第2次政権を迎えるレアルは、本拠地サンティアゴ・ベルナベウが改修工事のため開幕3試合がアウェーゲームに。第1節でアラベスとの一戦に臨む。また優勝レースを大きく左右する“エル・クラシコ”は、10月24日第10節にカンプ・ノウで一発目を開催。マドリードでのリターンゲームは3月20日の第29節に決定した。

ラ・リーガ2021-22シーズン開幕カードは以下の通り

アラベス vs レアルマドリード

バルセロナ vs レアル・ソシエダ

セルタ・ビーゴ vs アトレティコ・マドリード

マジョルカ vs レアル・ベティス

カディス vs レバンテ

オサスナ vs エスパニョール

セビージャ vs ラージョ

バレンシア vs ヘタフェ

ビジャレアル vs グラナダ

エルチェ vs アスレティック・ビルバオ