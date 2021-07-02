嘉麻市によると、２日午前７時４２分ごろ、嘉麻市口春で女子生徒への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～３０歳、筋肉質、白色Ｔシャツ、サングラス、黒色マスク、腕に青色タトゥー、水色軽自動車）
■実行者の言動や状況
・車の中から、登校途中の女子生徒に声をかけた。
・「お姉ちゃん、今からコンビニに行くんだけど、お菓子を買いに行かない？」
■現場付近の施設
・★稲築西小学校、稲築中学校
©日本不審者情報センター合同会社
嘉麻市によると、２日午前７時４２分ごろ、嘉麻市口春で女子生徒への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～３０歳、筋肉質、白色Ｔシャツ、サングラス、黒色マスク、腕に青色タトゥー、水色軽自動車）
■実行者の言動や状況
・車の中から、登校途中の女子生徒に声をかけた。
・「お姉ちゃん、今からコンビニに行くんだけど、お菓子を買いに行かない？」
■現場付近の施設
・★稲築西小学校、稲築中学校
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら