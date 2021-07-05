豊橋市によると、６月３０日午前７時１０分ごろ、豊橋市西幸町で女子生徒への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代後半～４０代、小柄、太め、紺色半袖、ジーンズ、黒色マスク、黒色帽子深くかぶる、銀色カゴ付き銀色と青色自転車）
■実行者の言動や状況
・登校途中の女子生徒に声をかけ、凝視した。
・「君かわいいね」
■現場付近の施設
・幸小学校［発生学校区］、高師台中学校、豊橋綜合自動車学校、ＪＲ東海道本線、東海道新幹線
©日本不審者情報センター合同会社
豊橋市によると、６月３０日午前７時１０分ごろ、豊橋市西幸町で女子生徒への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代後半～４０代、小柄、太め、紺色半袖、ジーンズ、黒色マスク、黒色帽子深くかぶる、銀色カゴ付き銀色と青色自転車）
■実行者の言動や状況
・登校途中の女子生徒に声をかけ、凝視した。
・「君かわいいね」
■現場付近の施設
・幸小学校［発生学校区］、高師台中学校、豊橋綜合自動車学校、ＪＲ東海道本線、東海道新幹線
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