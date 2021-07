Spricht Jennifer Lopez hier zum ersten Mal über ihr Liebes-Comeback mit Ben Affleck?

Bereits von 2002 bis 2004 waren die 51-jährige Sängerin und der 48-jährige Schauspieler ein Paar und sogar verlobt. Seit Wochen nun werden die beiden immer wieder beim Turteln und Knutschen gesichtet. Doch ein offizielles Statement zur Beziehung der beiden Stars gibt es bisher nicht – bis jetzt! In der ‘The Zane Lowe Show on Apple Music', in der es eigentlich um Jennifers neue Single ‘Cambia El Paso’ gehen sollte, sprudelte es aus der Sängerin nur so heraus. Ihre Aussagen scheinen dabei auch Bezug auf ihre Liebe zu Ben Affleck zu nehmen. "Ich bin super glücklich", erklärt Lopez und erzählt weiter: "Ich weiß, dass sich die Leute immer fragen, 'Wie geht es dir? Was ist los? Bist du okay?' Das ist es. Mir ging es nie besser."

Sie sei an einem Punkt in ihrem Leben angekommen, an dem sie gut allein zurechtkomme. “Und ich glaube, wenn man einmal an diesem Punkt angekommen ist, dann passieren einem unglaubliche Dinge, von denen man sich nicht vorstellen kann, dass sie jemals wieder passieren würden. Und das ist es, wo ich jetzt bin", berichtet J.Lo weiter und meint damit wohl ihr Liebes-Comeback mit Bennifer. Sie fügt hinzu: "Und ich möchte einfach, dass jeder weiß, dass es die beste Zeit ist. Es ist die beste Zeit meines Lebens."