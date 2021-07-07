国際的社会奉仕団体のロータリークラブ、ライオンズクラブ、国際ソロプチミスト山口が、7月から新年度体制に入った（任期=2021年7月～2022年6月）。山口市内に拠点を置く7団体の新役員は次の通り。（敬称略）

山口ロータリークラブ

▲松田良治会長

会長=松田良治▽副会長=河野康志▽直前会長=田原卓浩▽会長エレクト=作間悦次（兼クラブ運営管理）▽幹事=重見秀和▽会計=椙山一生▽監査人=中野勉▽SAA=波多野義憲▽職業奉仕=佐藤英仁▽社会奉仕=池田陽子▽青少年奉仕=香川智弘▽国際奉仕=牛見正彦

山口県央ロータリークラブ

▲西田一也会長

会長=西田一也▽副会長=古本武男▽クラブ奉仕=古本武男▽職業奉仕=宇佐川聡▽社会奉仕=金子宏▽国際奉仕=浜本史明▽青少年奉仕=眞城信▽直前会長=山本和郎▽幹事=古谷雅之▽副幹事=金子宏▽SAA=片岡章▽副SAA=小川由美、久光彰、本間純也▽会計=浜本史明▽監査=多田真一郎、松尾昭夫

山口南ロータリークラブ

▲入江幸江会長

会長=入江幸江▽直前会長=小笠原靖（副会長）▽会長予定者=内田恵子（副会長）▽会員組織委員会=渡邉一正▽クラブ広報委員会=中村龍▽クラブ管理運営委員会=高橋克行▽奉仕プロジェクト委員会=堀本紀代▽ロータリー財団委員会=横山詩土▽米山記念奨学会委員会=赤瀬貴芳江▽幹事=巨海裕定▽会計=松田範和▽SAA=永藤利明

山口ライオンズクラブ

▲野村淳二会長

会長=野村淳二▽前会長=藏成幹也▽第1副会長=柴田尊明▽第2副会長=山本隆司▽第3副会長=鶴義勝▽幹事=宮原大地▽会計=有冨淳子▽ライオン・テーマー=打道まゆみ▽テール・ツイスター=原田孝志▽会員委員長=中野太郎▽2年理事=西岡辰己、石川慎、村田正幸、佐伯嘉章▽1年理事=田中章、松坂俊雄、安田和生、俵田祐児

山口西京ライオンズクラブ

▲針間芳昭会長

会長=針間芳昭▽前会長=杉田亜由美（兼姉妹提携委員長）▽幹事=岡部達矢（兼第一副会長）▽会計=天艸隆之（兼第二副会長）▽2年理事=平川真歩、石川綾子（大会計画委員長）▽1年理事=三好昇、神宮司望（GMT・GLT・FWT委員長）、植野伸一（保健福祉環境国際委員長）

山口中央ライオンズクラブ

▲松本豊会長

会長=松本豊▽前会長=松谷徹▽第1副会長=宮崎英雄▽第2副会長=平田雅典▽幹事=山下真一郎▽会計=伊藤俊道▽会員理事=上田一宇▽2年理事=田中耕二、井本増市、古川悟▽1年理事=高山昭俊、油利博成、森藤武文▽ライオン・テーマ=千同善郎▽同副=山下宏▽テール・ツイスター=右田善弘▽同副=村上浩一▽会員委員=松谷徹▽2Z.A.C=山内知昭

国際ソロプチミスト山口

▲蔵重昭子会長

会長=蔵重昭子▽会長エレクト=吉岡英子▽副会長=梅林千夫美▽セクレタリー=福田智里▽トレジャラー=江崎栄子▽理事=内田智子、土田朝子