鹿児島県警によると、７日午前７時３０分ごろ、薩摩川内市宮内町の路上で女子小学生への物品譲渡未遂が発生しました。（実行者の特徴：中年男性、肥満、黒色上衣、白色ハーフパンツ、サングラス、ヘルメット、黒色系原付バイク）
■実行者の言動や状況
・バイクに乗り、登校途中の女児らに封筒を差し出し、つきまとった。
■現場付近の施設
・上川内駅［肥薩おれんじ鉄道］、亀山小学校、可愛小学校、川内北中学校、川内高校など
©日本不審者情報センター合同会社
鹿児島県警によると、７日午前７時３０分ごろ、薩摩川内市宮内町の路上で女子小学生への物品譲渡未遂が発生しました。（実行者の特徴：中年男性、肥満、黒色上衣、白色ハーフパンツ、サングラス、ヘルメット、黒色系原付バイク）
■実行者の言動や状況
・バイクに乗り、登校途中の女児らに封筒を差し出し、つきまとった。
■現場付近の施設
・上川内駅［肥薩おれんじ鉄道］、亀山小学校、可愛小学校、川内北中学校、川内高校など
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