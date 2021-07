Heidi Klum hat ihrer Tochter gesagt, dass es "okay ist, nein" zu Modeljobs zu sagen.

Leni (17) tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Heidi Klum und startet ihre eigene Modelkarriere.

Heidi (48) kann auf eine rund 30-jährige Karriere zurückblicken und steht Leni mit Rat und Tat zur Seite. Doch eine Sache ist Heidi besonders wichtig. Leni solle sicherstellen, dass sie nie etwas tut, was sie nicht tun will. "Ich habe ihr gesagt, am Ende des Tages musst du mit dir selbst zufrieden sein. Und tue nichts, was du nicht tun willst. Es ist okay, nein zu sagen. Man muss es den Leuten nicht immer recht machen. Aber ich bin immer mit Leni zusammen", so Klum.

Heidi - die neben Leni noch Henry (15), Johan (14) und Lou (11) mit ihrem Ex-Mann Seal hat - überhäufte ihre Tochter auch mit Lob dafür, dass sie ihre Karriere selbst in die Hand nimmt und sagte, der Teenager habe "so viele Dinge in der Pipeline". Im Gespräch mit dem ‘People’-Magazin fügte sie hinzu: "Es ist eine lustige Sache, die sie macht. Sie hat keine Angst vor Kameras, weil sie immer zu meinen Sets und meinen Shows gekommen ist. Sie ist ziemlich stark in dem Sinne, dass sie damit spielt! Ich habe ihr mit Deals geholfen und sie hat so viele Dinge in der Pipeline. Es ist wirklich aufregend. Sie macht die Dinge, von denen ich immer geträumt habe!"