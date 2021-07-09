（兵庫）神戸市中央区北長挟通１丁目付近で下半身露出　７月７日深夜［解決］

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兵庫県警によると、７日午後１０時８分ごろ、神戸市中央区北長挟通１丁目付近で下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：不明）

■実行者の言動や状況
・下半身を出しているのが目撃された。

■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、県庁前駅［神戸市交通局］など

■その他
・兵庫県警は８日、この人物は目撃者によって逮捕されたと公表した。