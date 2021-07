Robert Plant hat betont, wie Midlands-Künstler von ihren Einflüssen geprägt wurden.

Die Led-Zeppelin-Legende verwies auf solche wie Noddy Holder, Nick Drake, Davey Graham und auch sich selbst – die in den zentralgelegenen britischen Midlands aufwuchsen – und wie sie sich von ihren Mitmenschen inspirieren ließen.

In seinem ‚Digging Deep‘-Podcast sagte er: „Wir sind alle beeinflusst. Wir haben Zeit, Einflüsse zu sammeln. Als wir jung waren, als ich 17 war, nahm ich meine erste Platte auf, kam nach London und zitterte, als ich ins Aufnahmestudio ging. Ich habe gerade gespielt und als 17-Jähriger wie jemand gesungen, der sich anhörte, was ich mir eben angehört habe. Das wurde also zur Vorlage oder zur Art und Weise, wie ich mich tatsächlich durch die frühen Teile meines Gesangs kämpfen konnte.“ Je älter er wurde, desto mehr veränderten sich aber auch die Einflüsse, aus denen der Musiker Inspiration ziehen konnte. „Und wenn die Einflüsse wachsen, verändert man sich. Später, so 20, 30, 40 Jahre später, können die ganzen Contemporary-Sänger der zukünftigen Zeit eine riesige Studie machen über diese Winkel schöner Musik, die in den 70er Jahren irgendwie da waren, aber unterirdisch. Die Möglichkeiten waren nicht ganz die gleichen. Es gab nicht so viel Zugang zu all diesen anderen Inspirationsquellen, glaube ich nicht.“

Er erklärte, dass so viel wie der Ort einen Einfluss auf einen Musiker hat, so sehr auch der Moment in der Zeit, in dem sie ihre Kunst erschaffen. Er fügte hinzu: „Ich denke, Epochen haben viel damit zu tun, Perioden der Zeit. Vielleicht ging es in der Mitte bis Ende der 60er und Anfang der 70er-Jahre in gewisser Weise nur um das Getöse und die Aufregung der Babyboomer.“