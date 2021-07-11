１０日に引き続き、千葉県内各地で晴天が広がった１１日。
８球場で、２回戦２４試合が行われる予定でしたが、第３試合の時間帯に雨が降ったため、ノーゲームとなった試合が３試合ありました。
木更津総合 vs 暁星国際は、７回で降雨コールドが成立しています。
なお、本日からは、専修大松戸や千葉学芸などの“Ａシード校”が登場。
コールド勝ちで、次の舞台へ駒を進めました。
本日の試合結果は、以下の通りです。
＜県総合ＳＣ＞
第１試合 習志野 １０－０ 佐原（６回コールド）
第２試合 市原中央 ６－５ 幕張総合
第３試合 木更津総合 ３－０ 暁星国際（７回降雨コールド）
＜第一カッター＞
第１試合 千葉商業 ９－８ 船橋芝山
第２試合 明聖 ８－０ 千葉日大一（７回コールド）
第３試合 光英VERITAS vs 我孫子東（降雨ノーゲーム）
＜浦安運動公園＞
第１試合 柏南 １１－５ 鎌ケ谷
第２試合 八千代松陰 ５－２ 松戸馬橋
第３試合 千葉明徳 vs 流経大柏（降雨ノーゲーム）
＜柏の葉＞
第１試合 学館浦安 １１－２ 浦安（７回コールド）
第２試合 検見川 １１－１ 柏の葉（５回コールド）
第３試合 我孫子 vs 沼南高柳（降雨ノーゲーム）
＜大谷津＞
第１試合 柏中央 ３－２ 茂原
第２試合 二松学舎柏 ９－８ 横芝敬愛
第３試合 東海大市原望洋 １３－１ 昭和秀英（５回コールド）
＜長生の森＞
第１試合 匝瑳 ９－２ 大網・大原・九十九里・東金商業（７回コールド）
第２試合 日大習志野 ６－４ 東総工業
第３試合 千葉南 １１－４ 白井
＜ゼットエー＞
第１試合 成田 １７－０ 成田西陵（５回コールド）
第２試合 船橋 ２４－５ 印旛明誠（５回コールド）
第３試合 市立船橋 ７－０ 千葉英和（７回コールド）
＜袖ケ浦＞
第１試合 千葉経大附 ５－２ 船橋東
第２試合 千葉学芸 １８－０ 市川工業（５回コールド）
第３試合 専修大松戸 １４－０ 西武台千葉（５回コールド）
なお、１２日は、ノーゲームとなった試合を含め、７球場で２回戦１９試合が行われる予定です。