【Aシード登場】高校野球千葉大会2回戦 降雨ノーゲームや降雨コールドも

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【Aシード登場】高校野球千葉大会2回戦 降雨ノーゲームや降雨コールドも

　１０日に引き続き、千葉県内各地で晴天が広がった１１日。

　８球場で、２回戦２４試合が行われる予定でしたが、第３試合の時間帯に雨が降ったため、ノーゲームとなった試合が３試合ありました。

　木更津総合 vs 暁星国際は、７回で降雨コールドが成立しています。

　なお、本日からは、専修大松戸や千葉学芸などの“Ａシード校”が登場。

　コールド勝ちで、次の舞台へ駒を進めました。

　本日の試合結果は、以下の通りです。

＜県総合ＳＣ＞

第１試合　習志野 １０－０ 佐原（６回コールド）

第２試合　市原中央 ６－５ 幕張総合

第３試合　木更津総合 ３－０ 暁星国際（７回降雨コールド） 　

　
　 ＜第一カッター＞

第１試合　千葉商業 ９－８ 船橋芝山

第２試合　明聖 ８－０ 千葉日大一（７回コールド）

第３試合　光英VERITAS vs 我孫子東（降雨ノーゲーム）

＜浦安運動公園＞

第１試合　柏南 １１－５ 鎌ケ谷

第２試合　八千代松陰 ５－２ 松戸馬橋

第３試合　千葉明徳 vs 流経大柏（降雨ノーゲーム）

＜柏の葉＞

第１試合　学館浦安 １１－２ 浦安（７回コールド）

第２試合　検見川 １１－１ 柏の葉（５回コールド）

第３試合　我孫子 vs 沼南高柳（降雨ノーゲーム）

＜大谷津＞

第１試合　柏中央 ３－２ 茂原

第２試合　二松学舎柏 ９－８ 横芝敬愛

第３試合　東海大市原望洋 １３－１ 昭和秀英（５回コールド）

＜長生の森＞

第１試合　匝瑳 ９－２ 大網・大原・九十九里・東金商業（７回コールド）

第２試合　日大習志野 ６－４ 東総工業

第３試合　千葉南 １１－４ 白井

＜ゼットエー＞

第１試合　成田 １７－０ 成田西陵（５回コールド）

第２試合　船橋 ２４－５ 印旛明誠（５回コールド）

第３試合　市立船橋 ７－０ 千葉英和（７回コールド）

＜袖ケ浦＞

第１試合　千葉経大附 ５－２ 船橋東

第２試合　千葉学芸 １８－０ 市川工業（５回コールド）

第３試合　専修大松戸 １４－０ 西武台千葉（５回コールド）

　なお、１２日は、ノーゲームとなった試合を含め、７球場で２回戦１９試合が行われる予定です。