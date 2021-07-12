【２回戦ラスト】高校野球千葉大会 12日の試合結果

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【２回戦ラスト】高校野球千葉大会 12日の試合結果

　６日目を迎えた高校野球千葉大会。
　２回戦も３日目となり、盛り上がりを見せています。
　

　シード校は、Ｃシードの幕張総合と流経大柏以外は、３回戦に駒を進めました。 　

　なお、選手宣誓をした天羽高校も連合チームに敗れる展開となっています。

　本日の結果は、以下の通りです。

＜県総合ＳＣ＞

第１試合　君津商業 ７－４ 成田北

第２試合　君津 ４－３ 小金

第３試合　千城台 １９－３ あずさ第一（７回コールド）

＜青葉の森＞

第１試合　我孫子 １０－３ 沼南高柳（７回コールド）

第２試合　千葉明徳 ８－５ 流経大柏

＜船橋市民＞

第１試合　昭和学院 ３－１ 行徳

第２試合　浦安南-松戸-松戸向陽-流山北 ７－６ 天羽

第３試合　千葉黎明 ６－１ 安房　

＜第一カッター＞

第１試合　東海大浦安 ８－０ 市立千葉（７回コールド）

第２試合　市川 ６－３ 敬愛学園　

第３試合　中央学院 １０－０ 一宮商業（５回コールド）
＜柏の葉＞

第１試合　流山南 ２－１ 東葛飾　　

第２試合　四街道 ５－１ 八千代

第３試合　東京学館船橋 ３－１ 船橋啓明

＜大谷津＞

第１試合　茂原北陵 ８－０ 松戸六実（７回コールド）

第２試合　佐倉東 ９－１ 市原・市原緑（７回コールド）

第３試合　我孫子東 ９－２ 光英VERITAS（７回コールド）

＜袖ケ浦＞

第１試合　千葉西 １７－０ 京葉 （５回コールド）

第２試合　日体大柏 ８－1 千葉東（８回コールド）
　

　なお、１３日は３回戦。６球場で１５試合行われる予定です。