６日目を迎えた高校野球千葉大会。
２回戦も３日目となり、盛り上がりを見せています。
シード校は、Ｃシードの幕張総合と流経大柏以外は、３回戦に駒を進めました。
なお、選手宣誓をした天羽高校も連合チームに敗れる展開となっています。
本日の結果は、以下の通りです。
＜県総合ＳＣ＞
第１試合 君津商業 ７－４ 成田北
第２試合 君津 ４－３ 小金
第３試合 千城台 １９－３ あずさ第一（７回コールド）
＜青葉の森＞
第１試合 我孫子 １０－３ 沼南高柳（７回コールド）
第２試合 千葉明徳 ８－５ 流経大柏
＜船橋市民＞
第１試合 昭和学院 ３－１ 行徳
第２試合 浦安南-松戸-松戸向陽-流山北 ７－６ 天羽
第３試合 千葉黎明 ６－１ 安房
＜第一カッター＞
第１試合 東海大浦安 ８－０ 市立千葉（７回コールド）
第２試合 市川 ６－３ 敬愛学園
第３試合 中央学院 １０－０ 一宮商業（５回コールド）
＜柏の葉＞
第１試合 流山南 ２－１ 東葛飾
第２試合 四街道 ５－１ 八千代
第３試合 東京学館船橋 ３－１ 船橋啓明
＜大谷津＞
第１試合 茂原北陵 ８－０ 松戸六実（７回コールド）
第２試合 佐倉東 ９－１ 市原・市原緑（７回コールド）
第３試合 我孫子東 ９－２ 光英VERITAS（７回コールド）
＜袖ケ浦＞
第１試合 千葉西 １７－０ 京葉 （５回コールド）
第２試合 日体大柏 ８－1 千葉東（８回コールド）
なお、１３日は３回戦。６球場で１５試合行われる予定です。