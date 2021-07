【試合結果】高校野球千葉大会 3回戦 連合2チーム敗れる

8日目を迎えた夏の高校野球千葉大会。

14日は、13日に引き続き、残りの3回戦17試合が6球場で行われました。

Aシードの成田や千葉学芸は順当に勝ち上がりましたが、Cシードの我孫子東や東京学館船橋は4回戦に進出することができませんでした。

特に柏の葉公園野球場の第2試合は、今大会初の延長13回タイブレークに突入!

13回表に1点を取った我孫子東でしたが、その裏に千葉敬愛に2点取られて3-4で逆転サヨナラ負けで涙をのみました。

なお、連合チームにして初戦を突破した<浦安南-松戸-松戸向陽-流山北>は、Cシードの日体大柏に、そして、<佐倉南・四街道北>はBシードの中央学院に、いずれも5回コールド負けという結果に終わりました。

本日の結果は、以下の通りです。

<第一カッター>

第1試合 習志野 7-1市川南

第2試合 千葉敬愛 4-3 我孫子東

第3試合 国分 3-1 東京学館船橋

<柏の葉>

第1試合 昭和学院 5-4磯辺

第2試合 東海大浦安 8-1 流山南(8回コールド)

第3試合 柏中央 5-2 渋谷幕張

<大谷津>

第1試合 佐倉 11-1 匝瑳

第2試合 千葉黎明 11-1 千城台(5回コールド)

第3試合 東海大市原望洋 7-0 犢橋(7回コールド)

<長生の森>

第1試合 木更津総合 11-0 船橋北(6回コールド)

第2試合 市川 11-8 君津

<ゼットエー>

第1試合 日体大柏 12-1 浦安南-松戸-松戸向陽-流山北(5回コールド)

第2試合 四街道 9-3 茂原北陵

第3試合 佐倉東 8-7 二松学舎柏

<ZOZOマリン>

第1試合 千葉学芸 10-0 君津商業(5回コールド)

第2試合 成田 12-2 千葉西(6回コールド)

第3試合 中央学院 15-1 佐倉南・四街道北(5回コールド)

15日からは、4回戦!

昭和学院 vs 習志野、船橋 vs 銚子商業、拓殖大紅陵 vs 八千代松陰など、6球場で16試合が行われる予定です。