【ベスト16出そろう】夏の高校野球千葉大会 Aシード・千葉学芸が4回戦敗退

熱戦が続く、夏の高校野球千葉大会。



15日は、雨や雷など不安定な天候の影響で一時試合が中断となった球場もありましたが、予定通り6球場で4回戦、16試合が行われました。

ベスト16をかけ、各球場では激しい熱戦が繰り広げられ、早くも“戦国千葉”ならではの展開に。

まず、長生の森の第1試合、春の千葉県大会で優勝したプロ注目・有薗投手率いる千葉学芸(Aシード)が千葉黎明に6-8で敗れ、ここで敗退。甲子園という夢の舞台が絶たれました。

また、ZOZOマリンスタジアムの1試合、市立船橋 vs 日大習志野では、Bシード市立船橋がホームランなどでリードするも、日大習志野が逆転勝利を飾るなど、波乱の展開が続きました。

その他、Aシードの県立船橋、成田、専修大松戸は順当にベスト16入りしています。

15日の試合結果は、以下の通りです。

<青葉の森>

第1試合 千葉明徳 3-2 千葉

第2試合 国分 5-2 柏中央

<第一カッター>

第1試合 船橋 13-6 銚子商業(7回コールド)

第2試合 成田 17-7四街道(6回コールド)

第3試合 中央学院 8-1 佐倉(7回コールド)

<柏の葉>

第1試合 専修大松戸 8-1 千葉経大附

第2試合 東京学館浦安 1-0 明聖

第3試合 日体大柏 8-5 市川

<長生の森>

第1試合 千葉黎明 8-6 千葉学芸

第2試合 千葉商業 11-2 市立柏 (7回コールド)

<ゼットエー>

第1試合 千葉敬愛 6-5 東海大浦安

第2試合 東海大市原望洋 13-3 柏南(5回コールド)

第3試合 木更津総合 18-0 佐倉東(5回コールド)

<ZOZOマリン>

第1試合 日大習志野 4-3 市立船橋

第2試合 習志野 9-2 昭和学院(7回コールド)

第3試合 八千代松陰 7-3 拓殖大紅陵

なお、次の試合は17日土曜日。

3球場で5回戦、8試合が行われる予定で、日体大柏 vs 習志野、成田 vs 木更津総合、東海大市原望洋 vs 専修大松戸などシード校同士が対戦します。