気象庁によると、17日20:50頃、伊予灘を震源とするM5.1の地震があり、山口県平生町・防府市、愛媛県八幡浜市・西予市、大分県国東市・姫島村・大分市・臼杵市・佐伯市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：7月17日20:50頃

・震源地 ：伊予灘(北緯33.6度、東経131.9度)

・震源の深さ：約80km

・地震の規模：M5.1(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：山口県東部、山口県中部、愛媛県南予、大分県北部、大分県中部、大分県南部

・震度3 ：山口県北部、大分県西部、島根県西部、広島県北部、広島県南西部、高知県西部、熊本県阿蘇、熊本県熊本、宮崎県北部平野部、宮崎県北部山沿い

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・山口県 ：平生町、防府市

・愛媛県 ：八幡浜市、西予市

・大分県 ：国東市、姫島村、大分市、臼杵市、佐伯市

【震度3】

・山口県 ：岩国市、光市、柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、山口市、下松市、周南市、阿武町

・愛媛県 ：宇和島市、大洲市、内子町、伊方町、松野町、愛南町

・大分県 ：豊後高田市、別府市、津久見市、杵築市、由布市、日出町、豊後大野市、竹田市

・島根県 ：吉賀町

・広島県 ：安芸高田市、広島市西区、呉市、大竹市、廿日市市、府中町

・高知県 ：宿毛市、黒潮町

・熊本県 ：阿蘇市、産山村、高森町、合志市、和水町

・宮崎県 ：延岡市、高千穂町