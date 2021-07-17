〔地震〕山口県平生町・防府市、愛媛県八幡浜市・西予市、大分県国東市・姫島村・大分市・臼杵市・佐伯市で震度4、津波の心配なし(7/17)

©株式会社レスキューナウ

タグ

レスキューWeb MAP

災害時のインフラや気象警報・交通情報をリアルタイムに。 「アラートメール」や大災害発生後60分の「被害状況サマリー」など、ご担当者様をサポート。

機能・価格

気象庁によると、17日20:50頃、伊予灘を震源とするM5.1の地震があり、山口県平生町・防府市、愛媛県八幡浜市・西予市、大分県国東市・姫島村・大分市・臼杵市・佐伯市で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。

■発生事象
・発生日時　：7月17日20:50頃
・震源地　　：伊予灘(北緯33.6度、東経131.9度)
・震源の深さ：約80km
・地震の規模：M5.1(推定)

■震度3以上が観測された地域
・震度4　：山口県東部、山口県中部、愛媛県南予、大分県北部、大分県中部、大分県南部
・震度3　：山口県北部、大分県西部、島根県西部、広島県北部、広島県南西部、高知県西部、熊本県阿蘇、熊本県熊本、宮崎県北部平野部、宮崎県北部山沿い

■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・山口県　：平生町、防府市
・愛媛県　：八幡浜市、西予市
・大分県　：国東市、姫島村、大分市、臼杵市、佐伯市
【震度3】
・山口県　：岩国市、光市、柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、山口市、下松市、周南市、阿武町
・愛媛県　：宇和島市、大洲市、内子町、伊方町、松野町、愛南町
・大分県　：豊後高田市、別府市、津久見市、杵築市、由布市、日出町、豊後大野市、竹田市
・島根県　：吉賀町
・広島県　：安芸高田市、広島市西区、呉市、大竹市、廿日市市、府中町
・高知県　：宿毛市、黒潮町
・熊本県　：阿蘇市、産山村、高森町、合志市、和水町
・宮崎県　：延岡市、高千穂町