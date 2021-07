Jessica Paszka freut sich über purzelnde Baby-Pfunde.

Die Influencerin brachte vor zwei Monaten ihre Tochter Hailey-Su zur Welt. Dabei machte sie nie ein Geheimnis daraus, dass sie während der Schwangerschaft 24 Kilo zugenommen hatte. Diese Zeiten gehören nun jedoch der Vergangenheit an. Auf Instagram plaudert die Verlobte von Johannes Haller aus, dass sie die Extra-Kilos schon fast wieder verloren hat. „Heute Morgen habe ich eine Waage hier im Haus gefunden. Wie ihr wisst, habe ich mich beim Frauenarzt gewogen – der letzte Stand in der Schwangerschaft war 86 Kilo. Wollt ihr wissen, was ich jetzt wiege? Ich wiege jetzt 72 Kilo. Also sind bereits 14 Kilo runter“, kann es die Neu-Mama selbst kaum fassen. „Ich hätte niemals gedacht, dass das doch so schnell geht!" Sie befinde sich in tiefer Ehrfurcht vor ihrem Körper: „Ich finde, es ist echt der Wahnsinn, was der Körper so geschafft hat in der kurzen Zeit."

Um schnell wieder in Form zu kommen, habe Jessica zuletzt verstärkt darauf geachtet, was bei ihr auf den Teller kommt. „Seit circa drei Wochen achte ich auf meine Ernährung und habe ein paar Tipps und Tricks angewendet, die bei mir immer schon funktioniert haben", schildert die Ex-Bachelorette. Auch der Besuch ihres früheren Personaltrainers habe sie motiviert. „Ich werde jetzt zehn Tage richtig Gas geben, denn er hat mir ein Video geschickt und auch gerade noch mal gezeigt, was ich für eine Maschine war. Ich war so sportlich und da will ich einfach wieder hin“, wünscht sich die TV-Beauty.