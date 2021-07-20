静岡県警によると、１９日午後４時３０分ごろ、富士宮市淀師の路上で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、黒色Ｔシャツ、黒色フルフェイスヘルメット、黒色原付バイク）
■実行者の言動や状況
・バイクに乗り、下校途中の女子生徒らに声をかけた。
・「また会ったね」
■現場付近の施設
・富丘小学校［発生学校区］、富士宮第四中学校、富士宮西高校、富士宮北高校、富士特別支援学校富士宮分校
©日本不審者情報センター合同会社
静岡県警によると、１９日午後４時３０分ごろ、富士宮市淀師の路上で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、黒色Ｔシャツ、黒色フルフェイスヘルメット、黒色原付バイク）
■実行者の言動や状況
・バイクに乗り、下校途中の女子生徒らに声をかけた。
・「また会ったね」
■現場付近の施設
・富丘小学校［発生学校区］、富士宮第四中学校、富士宮西高校、富士宮北高校、富士特別支援学校富士宮分校
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