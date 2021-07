Bridget Moynahan wurde am Set des ‘Sex and the City’-Reboots gesichtet.

Die 50-jährige Schauspielerin spielte Mr. Bigs zweite Frau, Natasha Naginsky, in der originalen HBO-Serie und der Showrunner Gregory Littley hat nun einen Clip geteilt, in dem Bridget anscheinend bei den Dreharbeiten des Revivals ‘And Just Like That...’ in Soho, New York City zu sehen ist.

In dem Clip ist die ‘Blue Bloods’-Darstellerin zu sehen, wie sie aus einem Auto aussteigt und in ein Gebäude geht. Bridget trat zwischen 1999 und 2000 in sieben Episoden der Hit-Show auf. In ihrer letzten Folge findet Natasha heraus, dass Big eine Affäre mit Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) hatte. HBO Max hat sich noch nicht zu den Aufnahmen geäußert und auch nicht dazu, ob Bridget in der Neuauflage zu sehen sein wird.

Erst kürzlich wurden drei Neuzugänge zum Cast angekündigt - Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker und Karen Pittman werden sich für die neue Serie den Originalstars Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis anschließen. Kim Cattrall alias Samantha Jones wird in der Revival-Serie nicht dabei sein.