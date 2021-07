Ed Sheeran wird bei der Eröffnung des HMV Empire in Coventry ein intimes kostenloses Konzert spielen.

Um die Eröffnung des neuen Veranstaltungsortes und den 100. Geburtstag des legendären Retailers zu feiern, wird der 30-jährige Popstar am 25. August vor 700 glücklichen Fans im HMV Empire in der Hertford Street auftreten. Der Veranstaltungsort ist von der Far Gosford Street in der Stadt in Mittelengland umgezogen und hat von einer Umgestaltung in Kostenhöhe von £ 500.000 (etwa 580.000 Euro) profitiert.

Der ‚Bad Habits‘-Hitmacher sagte in einem Statement: „HMV ist ein Laden, in dem ich viel Zeit damit verbracht habe, erwachsen zu werden, und ein Ort, an dem ich viel neue Musik entdeckt habe, also freue ich mich darauf, diesen Meilenstein mit Euch zu feiern.“ Phil Rooney und Dave Brayley, die Miteigentümer der Location, sagten: „Ed Sheeran – einen der größten Künstler der Welt – nicht nur nach Coventry zu bekommen, sondern auch in unserem neuen Veranstaltungsort, dem HMV Empire, zu sehen, ist einfach großartig.“

Diejenigen, die an der Abstimmung für Tickets teilnehmen möchten, müssen über 18 Jahre alt sein und müssen wegen der Corona-Pandemie vor dem Betreten des Veranstaltungsortes ihre Temperatur überprüfen lassen.