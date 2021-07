Bill Skarsgård hat eine "lustige Rolle" in 'John Wick: Kapitel 4’.

Der 30-jährige Schauspieler wird im kommenden Film des Action-Franchise - in dem Keanu Reeves die Hauptrolle spielt - dabei sein und freute sich, der "unterhaltsamen" Reihe beizutreten.

Im Gespräch mit der Website ‘Collider’ sagte er: "Ich denke, die Filme sind sehr unterhaltsam. Ich war schon immer ein Fan dieser Art von überdrehten, ausbeuterischen Actionfilmen." Der 'Es'-Star fügte hinzu: "Chad (Stahelski) hat sich bei mir gemeldet und ich habe mich ein paar Mal mit ihm getroffen und ich mochte ihn wirklich. Es war eine wirklich lustige Rolle. Ich werde nicht ins Detail gehen (darüber), was es ist, aber es war eine lustige Rolle und eine lustige Welt. Ich mag die Filme. Ich denke, sie sind unterhaltsam und es ist etwas, was ich vorher nicht wirklich gemacht habe. Das ist immer etwas, das mich inspiriert, egal was es ist. Es ist wie, 'OK, das ist ein Projekt oder ein Genre oder etwas, das ich noch nicht gemacht habe, also lass es uns ausprobieren und lass uns innerhalb dieser Genre-Einschränkungen Spaß haben.' Also, ich freue mich wirklich darauf."

Sein Charakter in dem Film ist "etwas anderes" und passt zu seinem Ziel, ein vielseitiger Darsteller zu sein. “Ich habe gerade einen Horrorfilm fertiggestellt, aber ich habe das Gefühl, dass das Horrorgenre etwas ist, das ich schon oft gemacht habe. Ich würde gerne Komödien machen und ich würde gerne Action machen. Ich würde gerne so viel wie möglich machen. Und ich denke, das ist der Schlüssel zu Langlebigkeit in diesem Geschäft und zu einer Karriere, die Spaß macht, bei der man sagen kann: 'Ich kann viele verschiedene Dinge machen', damit man nicht in diese Schublade gesteckt wird, was immer wieder passiert."